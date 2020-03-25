新华社罗马3月24日电 综述：欧洲疫情继续蔓延 多国互助积极应对

新华社记者

欧洲各国疫情24日继续呈蔓延之势，西班牙单日新增确诊病例数超过意大利。与此同时，各国纷纷加强管控措施，中国援助在其中发挥重要作用。

意大利当天累计新冠肺炎确诊病例升至69176例，比前一日增加5249例，总确诊人数仍居欧洲各国之首。西班牙累计确诊病例增至39673例，24小时内增加6584例，增幅超过意大利。

24日，德国累计确诊病例增至27436例，新增4764例；法国累计确诊病例升至22300例，新增2444例；英国累计确诊病例增至8077例，新增1427例；奥地利累计确诊4876例，新增952例；捷克确诊病例总数达1394例，爱尔兰新增204例新冠肺炎确诊病例，累计确诊1329例。

希腊、匈牙利、斯洛伐克、波黑、罗马尼亚、克罗地亚等国虽累计确诊病例数尚未破千，但一些国家增幅较大。如罗马尼亚24日累计确诊762例，新增186例。

立陶宛国防部24日称，立陶宛茹卡拉军事基地北约驻立陶宛多国部队有8例确诊病例，其中部分感染者已被空运出境。

基于对疫情可能进一步蔓延的判断，欧洲各国纷纷进一步升级疫情防控措施。

意大利加大对全国“封城”令的执法力度，宣布对违者处以400欧元至3000欧元罚款。疫情暴发以来，意大利的重症监护病床数量已从5343个增至8370个；呼吸科及传染科病床数从6625个增加到了26169个。意大利一些服装企业将在政府鼓励下转产口罩，月产能将达到5000万，能满足国内需求量的一半以上。

英国决定将伦敦ExCel会展中心改造成一个拥有4000个床位的临时医院，用于收治新冠肺炎患者。此外，英国还将增加医护人员数量，并征募25万名志愿者。

爱尔兰政府24日宣布从当晚起实施力度更大的防疫措施，包括关闭全国所有非满足基本需求的零售店和几乎所有的文化、娱乐和体育设施；取消一切体育赛事和邮轮旅游；禁止一切规模的有组织社会活动；禁止非同一家庭4人以上的户外聚会；规定所有咖啡馆和餐厅只能从事外卖业务；所有宗教场所必须限制人数以保证人们之间有足够的距离等。

法国宣布从24日起进入为期两个月的“卫生紧急状态”，政府可根据相关法律限制或禁止民众出行、采取隔离措施、限制集会活动、下令临时关闭企业和机构等。

希腊23日开始在全国范围内控制人员流动。希腊爱琴海航空公司23日宣布，在3月26日至4月30日期间停飞进出港国际航班，仅保留雅典与布鲁塞尔之间有限的航班，以保证希腊与欧盟总部之间的联系。为应对疫情，希腊政府把防疫用品的增值税从24%降低至6%，同意向药厂提供没收的大量假酒来制造消毒产品。

奥地利正设法扩大新冠肺炎检测能力，以期尽快将日均检测能力提升至1.5万次，检测总数扩大至10万人次。目前，奥地利已要求所有企业实行短工时制，以避免大规模失业。政府正制定针对中小企业及受疫情影响严重行业的紧急援助计划，预计下周开始发放援助款项。

与此同时，奥地利已从中国订购2000万只口罩，其中500万只口罩本周运抵奥地利。匈牙利政府从中国采购的约60吨、总价值约500万欧元的防疫物资也已运抵布达佩斯。

此外，罗马尼亚宣布从25日起国内实行全天戒严，居民不得随意外出，军队将协助警察执勤；克罗地亚22日发生地震后进一步收紧防疫措施，严禁人们离开户籍所在城市；捷克正考虑从目前采取的全面限制人口流动逐步转向通过智能系统辅助隔离，该系统可通过手机和信用卡数据来绘制感染者最近5天的去向；斯洛文尼亚政府24日宣布一项约20亿欧元的经济刺激计划，以帮助企业和个人度过疫情造成的危机。

疫情加速蔓延的同时，国际援助也在展开，如德国多家医院开始收治意大利新冠肺炎患者。此外，继中国驻波黑大使馆向波黑塞族共和国提供消毒液之后，欧盟23日向波黑提供了720万欧元的资金援助。（执笔记者：陈占杰 ；参与记者：杨海若、张家伟、陈晨、左为、谢宇智、林惠芬、杨晓红、郭明芳、于涛、袁亮、张修智、于帅帅、高磊、蒋雪、彭立军、张琪）

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