综合消息：中东多地实施宵禁应对新冠肺炎疫情

新华社开罗3月24日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区新冠肺炎确诊病例已达数万例，埃及、沙特阿拉伯、叙利亚等多个国家实施宵禁，以更加严格的措施应对疫情蔓延。

当地时间24日，伊朗新增新冠肺炎确诊病例1762例，累计确诊24811例，其中1934人死亡；以色列新增确诊病例488例，累计确诊病例已达1930例；土耳其新增确诊病例343例，累计确诊1872例；利比亚通报首例新冠肺炎确诊病例。疫情在中东地区呈暴发态势。

为应对日益严峻的疫情，埃及总理马德布利当日宣布，从25日起埃及将在全国范围内实施为期15天的宵禁，宵禁时间为每天晚7时至次日早6时。同时，全国所有商业场所每天下午5时至次日早上6时关闭，周五和周六全天关闭，但杂货店、面包店和药店营业时间不受限制。埃及24日累计确诊病例增至402例。

24日，沙特阿拉伯累计确诊病例达到767例。沙特国王萨勒曼22日颁布命令，要求全国自23日起，晚7时至次日早6时实施宵禁，为期21天。

叙利亚22日通报首例新冠肺炎确诊病例。该国内政部24日宣布，从25日起晚6时至次日早6时在全国实施宵禁，其间停止所有商业活动，店铺一律关闭，但医疗救护、消防、电力、通信、卫生、媒体等部门的工作不受影响。

阿尔及利亚24日新冠肺炎累计确诊病例达264例。总统特本23日下令首都阿尔及尔实行宵禁，从晚7时至次日早9时，当地居民无特殊原因不得外出。

巴林24日累计确诊392例新冠肺炎病例。巴林众议院当日表决通过实施部分宵禁的提案，并将提交政府批准。该提案规定，晚6时至次日早5时，除非工作需要，禁止民众外出。（执笔记者：王健；参与记者：陈霖、陈文仙、李碧念、张淼、涂一帆、苏小坡、潘晓菁、黄灵、郑一晗、郑思远、马意翀）

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