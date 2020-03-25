新华社日内瓦3月24日电 专访：世卫组织希望G20在全球抗疫中发挥引领作用——访世卫组织助理总干事任明辉

新华社记者陈俊侠

在二十国集团（G20）领导人应对新冠肺炎特别峰会即将召开之际，世界卫生组织负责全民健康覆盖及传染病和非传染性疾病事务的助理总干事任明辉日前接受新华社记者专访时表示，希望G20在全球抗疫中发挥引领作用。

“从目前情况看，新冠肺炎疫情对绝大多数G20国家都造成了巨大冲击，很多国家累计确诊人数已上万，G20国家累计确诊人数占全球确诊人数80%以上。”任明辉认为，此时举办G20峰会“非常及时”。

他说，目前全球疫情很严峻，经济衰退几成定局。抗击病毒不是某个国家的事，作壁上观、幸灾乐祸是不可取的。各国应该摒弃偏见，加强合作。

他表示，不管是世卫组织还是联合国，都对抗击疫情提出了明确建议。各国应该支持世卫组织的技术建议，全面做好防控工作，因为“晚一天采取有效措施，全球病例数就可能翻倍”。目前，世界上已有国家取得成功经验，G20应该全力支持，毫不犹豫、扎扎实实地推广防控经验。

任明辉认为，全球抗疫很重要的方面是展开科研合作。疫情不可能短期内结束，各国需要合作进行疫苗、药物研发，要数据共享，这是低成本高成效的合作。

他说，新冠肺炎疫情是一次卫生危机，也是经济危机。疫情极大影响了全球经济，也影响了抗疫物资的流通。“希望此次G20峰会重新审视有关国家实施的贸易限制措施。以非洲为例，很多国家缺乏呼吸机等抗疫物资和设备，粮食也靠进口，贸易限制会使得这些国家出现‘病毒没有把人杀死，贸易限制却把人饿死’的局面。在跨国贸易措施方面，G20国家尤其要协同起来。”

他表示，希望此次G20峰会能够讨论如何对有困难的国家开展援助。比如非洲一些国家目前确诊病例数不多可能是因为检测能力不足所致。一旦这些国家疫情失控，全球疫情就很难得到有效控制。

任明辉说，中国此次有效控制住疫情，在于全国人民团结一心，形成了一个全方位的防疫体系。“中国推出居家隔离措施，同时配备了社区志愿者，保障民众的生活物资来源。中国的经济措施也很快跟上，比如给企业免税，使得很多中小企业得以逐步复工。这些都是非常有效的经验。”

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