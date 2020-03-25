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荷比卢三国新冠肺炎病例总数过万

2020年03月25日10:28  来源：新华网
 

新华社布鲁塞尔3月24日电（记者潘革平 任静）荷兰、比利时和卢森堡三国24日分别报告新冠肺炎确诊病例增至5560例、4269例和1099例。三国合计病例数已经过万，其中荷兰单日新增病例和死亡病例均创新高。

荷兰国家公共卫生与环境研究所24日发布公报说，荷兰在此前24小时新增病例811例，新增死亡病例63例，累计确诊病例达5560例，累计死亡276例。该研究所表示，数字的大幅波动并不代表荷兰目前采取的措施没有效果，“这周末或者下周初有望见成效”。

荷兰重症监护协会23日警告说，荷兰重症患者总数已达487人，重症监护病床即将用尽。当日荷兰政府颁布了更严厉的防疫手段，包括禁止任何形式的聚集及公共场所必须保持1.5米的社交距离等。超市和药店24日开始限流，每10平方米允许进入1名顾客，且人与人之间须间隔1.5米。

比利时国家公共卫生研究所24日发布公报说，过去24小时内比利时新增确诊病例526例，累计病例达4269例，新增死亡34例，累计死亡122例。比利时财政大臣德克罗当天表示，向医疗机构捐款金额一年累计达到40欧元以上，就可以获得减税待遇。

卢森堡政府24日发布报告说，卢森堡新冠肺炎确诊病例增至1099例，累计死亡8例。

(责编：崔越、燕勐)
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