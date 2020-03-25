中缅签署澜湄合作专项基金缅方项目协议

本报仰光3月24日电 （记者李秉新）2020年澜湄合作专项基金缅甸项目合作协议签约仪式23日在缅甸首都内比都举行。根据协议，中国将向缅甸提供670余万美元澜湄合作专项基金，助力缅甸发展农业、教育、信息技术等多个领域共22个惠民项目。

中国驻缅甸大使陈海在仪式上表示，澜湄合作启动4年来，形成了“领导人引领、全方位覆盖、各部门参与”的澜湄合作格局，确定了“3+5+X合作框架”。澜湄合作专项基金已累计支持五国提出的410多个接地气、惠民生的项目。澜湄合作已从“培育期”迈入“成长期”。今年缅甸将同中方一道出任澜湄合作共同主席国。中方愿继续同缅甸在内的澜湄各国携手努力，扎实推进以务实高效为特征的澜湄合作取得更多成果，实现构建澜湄国家命运共同体的宏伟目标和美好愿景。

缅甸外交部常务秘书梭汉表示，缅甸是澜湄国家中今年获得澜湄合作专项基金支持项目最多的国家，相信在“3+5+X合作框架”下，缅甸会获得持续性发展，人民生活水平会不断提高。

澜湄合作是中国、柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南六国共同发起和建立的新型次区域合作平台。2016年3月，澜湄合作首次领导人会议在中国海南举行，会上中方宣布设立澜湄合作专项基金，在5年内提供3亿美元支持六国提出的中小型合作项目。

《 人民日报 》（ 2020年03月25日 16 版）

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