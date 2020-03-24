缅甸出现新冠肺炎病毒感染确诊病例

人民网仰光3月24日电 （记者李秉新）据缅甸卫生与体育部3月23日晚11点45分发布的最新消息，缅甸出现两例新冠肺炎病毒感染确诊病例。

第一例是一名36岁已经获得美国绿卡者的缅甸籍男子，他3月13日从美国乘飞机回到缅甸钦邦，19日出现发烧症状并去了当地诊所就医；21日，该男子被转往梯登镇人民医院隔离观察治疗，治疗期间，这名男子并未出现咳嗽等呼吸道疾病症状；22日，该男子的血样及鼻咽拭子被采集后送往国家卫生化验室化验；23日夜间，化验报告显示他被确诊感染了新型冠状病毒。截止到化验报告确诊时，该病人已经没有发烧症状，并且至今也未曾出现呼吸道疾病症状，健康状况在好转。目前，该男子在钦邦梯登镇人民医院进行单独隔离观察治疗。

第二例是，一名26岁缅籍男子3月22日从英国搭乘飞机回到仰光国际机场，按照缅甸隔离措施被送至莱古镇公共卫生培训学校进行14天的医学隔离观察；经检查他并没有出现发烧和呼吸道疾病症状，但医疗机构仍然对其进行了血样及鼻咽拭子采集并且送往国家卫生化验室进行化验；当晚他被确诊感染了新型冠状病毒。目前该男子被转至茂比镇德玛杜达协德温多雅协庚哒雅玛寺院进行隔离治疗。

依据世卫组织规定，这两名男子的血样及鼻咽拭子将于3月24日被送往世卫组织指定的化验室进行再次化验。

缅甸政府相关部门正在积极行动，调查搜寻与这两名确诊男子接触过的所有人，将对其进行隔离观察、限制活动。

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