首名医生去世 法国制定更严措施抗疫

法国新型冠状病毒肺炎死亡病例22日激增，包括首名因感染新冠病毒去世的医生。

法国议会当天宣布国家进入“卫生应急状态”，授予政府更大权限应对疫情。

【医生去世】

多名法国官员确认，法国新冠肺炎死亡病例22日增至674例，较先前公布的112例大幅增加。确诊病例过去24小时增至16018例，增幅为11%。

新增死亡病例包括一名参与救治新冠肺炎患者的医生。法国卫生部长奥利维耶·韦朗说，医生让-雅克·拉扎芬德拉纳齐21日去世，是法国首名因感染新冠病毒去世的医生。韦朗接受法国媒体采访时说：“这名医生为我们的国家做出巨大牺牲。”

拉扎芬德拉纳齐现年67岁，是法国北部瓦兹省贡比涅市一家医院的急诊专科医生，3月初确诊。

贡比涅市市长菲利普·马里尼说，拉扎芬德拉纳齐在疫情暴发后志愿返回岗位，参与救治瓦兹省首批新冠肺炎患者。

瓦兹省是法国最早暴发新冠肺炎疫情的地区。

【严控疫情】

法国议会22日通过一项议案，宣布国家进入“卫生应急状态”，授予政府更大权限应对疫情。

法新社报道，这项议案参照法国2015年遭遇恐怖袭击后进入“国家紧急状态”的立法文件起草，允许政府采取多项措施扶持企业，决定把法国第二轮地方选举推迟至6月举行。

“卫生应急状态”为期两个月，可以延长。

法国全国范围17日起“封城”，违反禁令将受到严厉处罚。

法国民事安全和危机管理局局长阿兰·蒂里翁说，警方已经明确91824种违反禁令的情况，违者会受到135欧元（约合1026元人民币）至3700欧元（2.81万元人民币）罚款、监禁6个月等不同程度处罚。（包雪琳）（新华社专特稿）

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