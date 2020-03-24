意大利防疫加码 获俄古驰援

意大利政府22日出台多项新冠肺炎疫情防控措施，包括禁止全国范围内人员跨地区流动、停止不必要商业活动和严格控制民众“社交距离”，以期打赢这场抗疫“战争”。

除中国以外，俄罗斯和古巴分别向意大利派遣专家、运送物资，帮助这一疫情严重的欧洲国家渡过难关。

【“限行”升级】

意大利内政部和卫生部22日发布公告，要求民众除非有紧急公务或健康情况需要前往外地，否则一律留在原居住地。意政府另一份行政令则要求暂停一切非必要的商业活动，以便让更多人留在家中、避免外出。

路透社报道，意大利汽车、服装和家具等行业的生产可能将受禁令限制。受限制行业应在3月25日前逐步减产，4月3日前不得复产。美联社报道，意大利政府22日仍在制定禁令涉及的具体行业名单。

美联社报道，在意大利疫情“重灾区”伦巴第大区，当地政府22日颁布迄今规范最明确、细致的措施，以严格控制民众生活“社交距离”：居民出门遛狗的范围被限制在住处周围半径200米区域内，任何脱离私人宅地范围的户外健身运动一律禁止。区政府同时将违令罚款标准提高至5000欧元。

意大利高等卫生理事会主席佛朗哥·洛卡泰利22日说，随着新措施颁布，政府已穷尽“全部可能手段”限制私人和工作接触。

洛卡泰利指出，21日，意大利新冠肺炎死亡病例和确诊病例相较前一天均略有下降，但他提醒：“我们不能放松防御，必须继续执行措施，遵从政府指导。”

【再获驰援】

按照路透社的说法，意大利目前是世界上新冠肺炎死亡病例最多的国家。除中国向意大利派出医疗专家和提供物资援助以外，古巴也驰援意大利。一支52人的古巴医疗团队22日抵达伦巴第大区首府米兰，为当地医院提供帮助。医疗水平居世界前列的古巴多年来向多个发展中国家提供医疗援助，这是古巴首次向意大利这一发达国家派遣应急医疗团队。

俄罗斯国防部21日说，准备派病毒学家、医生、医疗设备和喷雾消毒车驰援意大利，协力抗击新冠肺炎疫情。

据俄罗斯卫星通讯社报道，载有俄方援意专家和物资的两架伊尔－76军用运输机当地时间23日清晨从莫斯科奇卡洛夫斯基机场起飞，前往意大利普拉蒂卡迪马雷空军基地。俄国防部23日晚些时候确认，已有5架载有专家和物资的俄方军机抵达意大利。在确定具体支援地区后，俄方专家将开始援助工作。

意大利总理朱塞佩·孔特21日晚经由社交媒体“脸书”发布讲话视频，说意大利面临第二次世界大战结束以来最严峻危机。分管抗疫援助工作的意大利官员多梅尼科·阿尔库里告诉意大利广播电视台，国家“处于战时状态”。他说：“有两种方法打赢战争，一是自主作战，二是盟军支援。”（海洋）（新华社专特稿）

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