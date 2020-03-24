巴西电子商务发展“南热北冷”

在即将告别夏季的巴西，线上线下商家都打出了“终极大促”的广告。“我在网上购买运动服，享受了额外10%折扣，很划算。”里约热内卢的理疗师埃里奥告诉记者，网购在巴西经济发达地区非常流行。

巴西电商数据分析公司“购买与信任”近日发布报告称，近10年来，巴西电子商务市场持续增长，网购人数“爆发式”上升。2019年，巴西在线消费者达3140万人，比上一年增长41%。巴西数据分析公司大数据集团的研究显示，2018年巴西电子商务市场规模大幅扩张，电商网站数量同比增加37.5%，达93万家。巴西电子商务商会和当地一家研究机构近日表示，2020年巴西电子商务收入预计达900亿雷亚尔（1雷亚尔约合1.4元人民币），同比将增长21%。

借助电商平台，巴西民众不仅能“淘实惠”，还能“谋生意”。巴西电子商务协会主席毛里西奥·萨尔瓦多表示，电商为巴西创造了32万个直接就业岗位和近50万个间接就业岗位。

大数据集团首席执行官多兰·罗德里格斯认为，经济复苏增强了电商企业和消费者的信心。巴西地理统计局日前公布数据显示，2019年巴西经济增长率为1.1%，连续3年实现增长，提升了民众的消费能力。罗德里格斯表示，目前，巴西约26%的线上商品单价超过100雷亚尔，在线商店也更有信心向消费者出售价格较高的产品。

日益进步的移动互联网技术带动了巴西电子商务的发展。据统计，巴西4G网络覆盖率达到90%。移动端用户在网购人群中占比很高，仅2018年就有1000万新用户通过移动端参与线上购买。大数据集团分析师弗朗西斯科·萨雷斯表示，5G技术将进一步改变电子商务生态。低延迟的优点，以及虚拟现实、增强现实、人工智能等技术的应用可以帮助消费者选择更适合的商品，为电商企业带来更多商机。

但“购买与信任”公司的报告称，电子商务要在巴西全面普及，还有很长的路要走。首先要解决的问题是发展不平衡。数据显示，巴西东南部地区的在线销售量占全国总量的66%，北部地区仅占2%；其次，电子支付发展不足。在线交易需要使用本地发行的信用卡或借记卡，或者生成付款账单，打印后去银行支付；钓鱼网站、信用卡盗刷等问题也让部分消费者对网购望而却步。

物流时间过长让消费者头疼不已。埃里奥告诉记者，即使在里约热内卢这样的大城市，同城派送也要三四天，周末还无人派送。据统计，巴西的平均物流时间为13天。“如果跨境购物，从下单到收货至少要一个半月。”埃里奥说。

不过，巴西电子商务的发展仍前景广阔。据统计，2019年巴西在线消费人数仅占全国总人口的15%。“购买与信任”公司的报告称，25岁以下的年轻人虽不是线上购买力最强的群体，但他们更适应数字消费时代，对在线购物接受度更高，未来的消费能力不可小觑。

罗德里格斯表示，随着巴西经济稳定增长、互联网技术日臻成熟、物流条件和支付环境不断改善，巴西电子商务的发展潜力将得以释放。萨尔瓦多表示，巴西电子商务的发展将为数字营销、物流等行业提供更多就业机会，为经济发展注入更多动力。

（本报里约热内卢电）

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 18 版）

(责编：岳弘彬)