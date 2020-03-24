亚洲多国出台经济刺激措施（国际视点）

新冠肺炎疫情对泰国旅游业造成了明显冲击。图为日前，在泰国曼谷摩天轮夜市一家餐厅内，就餐的游客寥寥无几。

新华社发

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新冠肺炎疫情在多国蔓延，给全球经济带来更多不确定性。亚洲各国相继出台经济刺激措施，缓解企业压力，抵御下行风险。

疫情给全球贸易蒙上阴影，出口导向型经济体最先承压。此外，旅游业、传统零售业及汽车等制造行业受到较大影响，消费者信心下降使内需市场急剧萎缩。与旅游相关的航空、零售、酒店、餐饮等行业深受疫情打击。

多行业承压，多国下调经济增长预期

近期，多个亚洲国家下调了今年的经济增长预期。韩国央行把今年经济增长预期下调0.2个百分点至2.1%，《韩民族日报》认为跌至1%的可能性在增大。新加坡贸工部将今年新加坡的经济增长预期从此前的0.5％—2.5％下调到负0.5％—1.5％。疫情使出行人数大幅减少。据联合国亚洲及太平洋经济社会委员会的数据，今年中国农历春节期间，亚太地区的国际旅客同比减少了73%。泰国财政部数据显示，今年2月，泰国国际游客人数下降44％，使泰国经济承受压力。泰国开泰研究中心将泰国今年经济增长预期从此前的2.7%下调至0.5%。泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才认为：“如果疫情在今年下半年得不到控制，泰国经济可能出现萎缩。”

去年10月，日本将消费税提高至10%，给内需带来明显冲击，日本去年第四季度实际国内生产总值（GDP）环比下降1.8%，按年率计算降幅为7.1%。日本经济学家和研究机构认为，疫情在全球暴发对日本经济影响较大，将使日本经济在今年第一、二季度继续维持负增长，陷入技术性衰退。日本《朝日新闻》援引日本野村证券公司首席经济学家美和卓的估算称，疫情蔓延可能导致日本今年的GDP下降0.5%。东京奥运会如果被取消，将使影响持续至第三季度，全年经济增长降幅可能扩大至1.0%。共同社报道说，日本经济已处在长期停滞边缘。

马来西亚联昌国际银行的研究报告指出，马来西亚、泰国和菲律宾的航班需求和收益大幅下降，其中马来西亚亚洲航空集团预计损失11亿林吉特（1林吉特约合1.6元人民币）。由于疫情影响原料进口，越南的纺织品、鞋类、电子产品等商品的出口受阻。亚洲开发银行（以下简称“亚行”）发表报告预计，全球因疫情产生的损失将高达1560亿美元。

多管齐下，为市场注入更多流动性

继美联储宣布零利率并开启新一轮量化宽松之后，亚洲多国央行和金融机构召开临时货币政策会议，跟进出台宽松性货币政策，为市场注入更多流动性。最近，韩国央行、巴基斯坦央行和泰国央行分别宣布紧急降息50个基点、75个基点和25个基点。3月16日，日本央行提前举行利率政策会议，将交易型开放式指数基金（ETF）年度购买目标增加6万亿日元至12万亿日元（1元人民币约合15日元），将日本房地产投资信托基金购买目标提升至1800亿日元。

3月初，泰国议会批准了价值4000亿泰铢（约合865亿元人民币）的经济刺激计划，为受疫情影响的企业尤其是中小企业提供优惠贷款及税务减免。该计划预计可在国内新增1400万个工作岗位。印尼政府也宣布了10.3万亿卢比（约合44亿元人民币）的刺激计划，以提振国内消费需求和旅游业的发展。3月10日，日本政府推出总额4308亿日元的第二轮紧急应对措施，向企业提供现金补贴。3月19日，马来西亚央行将法定存款储备金率从3%下降到2%。

今年2月以来，亚行已分两次提供总额为400万美元的拨款，帮助亚太地区发展中经济体提升针对新冠肺炎的检测、防范和响应能力。亚行还通过其供应链融资计划提供2亿美元，支持亚太地区生产、配送疫情所需药品及物资的企业。此外，亚行还将为其发展中经济体成员提供总额约65亿美元的一揽子扶持方案。

韩国央行行长李柱烈表示，与降息相比，对特定行业提供支持等微观经济措施在现阶段更有效。韩国公布了多轮特别对策，包括约16万亿韩元（1元人民币约合180.7韩元）财政拨款、提高刷卡消费个税抵扣比率、向小微企业提供增值税优惠等。政府还将向因疫情休假在家照顾子女的家庭提供最高50万韩元的补助，为就业老人额外提供购物券。为应对国际金融市场大幅波动，韩国还启动了24小时监控系统，加强对外汇流动性的监督管理。

柬埔寨政府决定建立临时联合融资机制，协助中小企业从金融机构获得低息贷款，并成立“中小型企业政策委员会”，研究制定促进中小企业发展的策略。政府还计划向柬埔寨农村发展银行提供5000万美元资金，向中小型企业提供优惠贷款，并将给一些国内企业为期6个月至1年的“免税假期”。

新加坡政府在2月宣布的预算案中提出了40亿新元（约合194.5亿元人民币）的“经济稳定与援助配套”，以帮助企业和企业员工渡过难关。随着疫情不断发展，新加坡政府正制定第二个配套方案，帮助企业控制成本和现金流，并支持企业员工在停工期间接受再培训。

亚洲消费反弹有望在第二季度出现

新加坡华侨银行经济学家谢栋铭表示，新加坡政府推出的经济刺激措施重点是降低失业率。面对疫情，关键要保证现金流稳定，以减少企业降薪、裁员甚至破产等风险。他认为，亚洲各国政府还会采取更宽松的货币政策加以应对。

分析认为，疫情对亚洲国家经济的影响，主要取决于疫情的持续时间。韩国成均馆大学金融系教授安玉花认为，如果疫情在4月底之前出现拐点，企业投资信心和民众消费信心都能提升，韩国经济也将有望得到一定恢复。

日本帝京大学经济学部教授露口洋介认为，日本已多年实行负利率，同时财政赤字较大，通过货币政策和财政政策刺激经济的空间有限。日本瑞穗综合研究所首席经济学家长谷川克之认为，疫情使人们倾向减少消费，因此补贴家庭收入和支持企业筹措资金十分重要。“全球金融市场的流动性不断下降，各国亟须加强沟通。”

“短期内政府推出的经济刺激措施能在一定程度上减轻中小企业负担，降低疫情的经济影响。但是，只有在疫情得到全面控制、供应链得到恢复和民众重振信心后，全球经济形势才能得到根本改变。”蔡伟才说。

德意志银行集团最新研究报告显示，亚洲新冠肺炎疫情有所好转，经济正重回正轨。但由于欧洲和美国疫情持续升级，亚洲经济或面临二次挑战。经季节性调整后，亚洲第一季度的消费增速和GDP增速可能都为负值，预计消费将在第二季度出现反弹。

（本报曼谷、首尔、东京电）

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 18 版）

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