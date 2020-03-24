拉美国家严防新冠肺炎疫情扩散

近日，拉美各国新冠肺炎确诊病例持续增加。截至当地时间3月22日，拉美地区新冠肺炎确诊病例总数突破5000例，其中巴西累计确诊1546例，厄瓜多尔累计确诊789例，智利累计确诊632例。面对日趋严峻的疫情，多国政府进一步加强管控措施，严防疫情蔓延。

巴西是目前拉美疫情形势较为严峻的国家之一。巴西国会参议院20日通过相关法令，进入公共灾难状态，该法令有效期将持续到12月31日。巴西暂时限制欧盟成员国等多国公民乘飞机入境，多个州宣布停工停课，限制人员流动，并增加免洗消毒液等卫生用品的供应。巴西经济部长保罗·盖德斯表示，进入公共灾难状态后，经济部将支出150亿雷亚尔（约合人民币210亿元）用于帮助受疫情影响的社会弱势群体。3月22日，巴西宣布关闭所有陆地边境。

“严格限制人员聚集是防疫的必要手段。”巴西传染病学会专家埃利安娜·比库多表示，当前必须切断传染源，遏制本地传播和社区传播。自20日起，巴拿马施行跨区管理，严格限制人员跨区流动；阿根廷采取“强制预防性隔离措施”，除了购买基本生活用品和药品等原因外，民众不得随意离家；智利从3月19日零时起进入为期90天的灾难紧急状态，政府可采取限制聚集性活动、限制人员车辆流动等措施。

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会执行秘书阿莉西亚·巴尔塞纳指出，新冠肺炎疫情将冲击地区经济，呼吁各国加强地区和全球协调合作，共同应对疫情。

为支持拉美更好地进行抗疫工作，中国为拉美多国提供力所能及的帮助。据不完全统计，中国向秘鲁捐赠了1000套新冠病毒检测试剂盒；中国驻阿根廷大使馆向阿方转交了捐赠的首批1500套快速检测试剂盒；中国国家国际发展合作署决定向多米尼加政府提供一批医用防护服、护目镜、N95口罩、测温仪等防疫物资。

比库多说，中国的疫情防控形势持续向好，为其他国家疫情防控提供了借鉴，中国经验值得国际社会学习。巴西利亚联邦区长官伊巴内斯·罗沙表示，中国努力遏制疫情传播，积极与其他国家开展抗疫合作，展现出了卓越的能力。

中国与巴拿马两国专家日前举行视频经验交流会。在近两小时的连线中，巴方专家就疫情研判、传播特性、临床诊断、重症治疗和用药，以及中药功效、隔离手段等提出问题。中方专家结合抗疫一线经验一一详细解答。巴拿马卫生部长罗萨里奥·特纳感谢中方提供支持，分享一线宝贵经验，表示交流会生动地体现了巴中两国友好关系。

秘鲁、萨尔瓦多、哥斯达黎加等国卫生部门也同中国专家进行视频连线，学习中国在新冠肺炎疫情防控、应急医院建设、患者治疗等方面的经验。哥斯达黎加国家社保局局长马卡亚表示，中国政府采取有力措施，在疫情防控上取得阶段性成果。中方毫无保留地介绍有关经验，将对哥方下一步制定疫情防控和救治方案起到重要指导作用。哥国家儿童医院院长阿格达表示，短短两个多小时的经验交流一定能挽救更多人的生命。

（本报里约热内卢3月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 17 版）

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