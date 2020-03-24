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传递团结的力量（环球走笔）

王骁波

2020年03月24日04:48  来源：人民网－人民日报
 

　　当地时间3月22日晚，中国援塞抗疫医疗专家组抵达塞尔维亚首都贝尔格莱德。塞尔维亚总统武契奇亲自到机场迎接，与中国专家一一“碰肘”致意，并亲吻塞中两国国旗。两面国旗的一角紧紧绑在一起，守望相助的寓意令人动容。当晚，贝尔格莱德很多地标建筑闪亮的巨幕上呈现五星红旗图案，还有很多地方被鲜艳的红色灯光照耀。患难与共、情深义重的时刻，塞尔维亚人民致敬“铁杆朋友”。这样的镜头，述说着疫情无情、人间有爱的故事，深深感动两国人民。

　　塞方日前宣布进入国家紧急状态时就表示，中国医护人员不在禁止入境名单之列，因为“中国是目前唯一能帮助塞尔维亚的国家”。当晚，由中国捐赠的首批新冠病毒检测试剂盒送达贝尔格莱德。两天后中方即表示，愿向塞尔维亚派遣医疗专家。中国说到做到，以实际行动向世界传递团结的力量。

　　患难见真情。在携手抗击疫情的共同战役中，一个个守望相助的故事，为这个春天增添了更多温暖的色调。欧盟委员会主席冯德莱恩分别以英、法、德三种语言录制视频讲话，感谢中国支援欧洲；捷克总统泽曼表示，“我要感谢中华人民共和国，因为中国是唯一一个向捷克提供医疗物资援助的国家”；社交媒体上，“感谢中国”持续成为热词……不同的语言，同样的心声。

　　近来新冠肺炎疫情在全球多国多点暴发，声声“感谢中国”，是国际社会对中国雪中送炭最善意、最真诚的回应。中国政府已经宣布向82个国家和地区、世界卫生组织、非盟提供援助，包括检测试剂、口罩、防护服等，多批援助物资已经送达受援方。中国已经主动与全球100多个国家和地区、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案等多份技术文件。救患若一，所忧同也。中国在巩固国内抗疫成果的同时，向其他国家提供力所能及的帮助，为全球公共卫生安全作出贡献，展现了负责任大国的担当。

　　“中国向遭受疫情的国家及时伸出援助之手，为国际社会树立了良好典范”“危难时的朋友才是真朋友，中方的慷慨捐助是朋友之间真挚友谊的体现”“在疫情扩散的当下，各国应摒弃分歧，团结一致，互相帮助。中国为世界各国树立了榜样”……越来越多国家从中国的大义中看到友谊的珍贵，更看到战胜关乎各国人民安危的疫病，团结合作是最有力的武器。

　　人类是命运共同体，合作抗击疫情是各国的共同责任。只要有一个国家仍受到疫情威胁，各国就应齐心协力，把抗击疫情的斗争坚持到底。在共抗疫情的斗争中，人们感知了友谊的可贵，坚定了同舟共济的信心，看到了云开雾散的希望。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月24日 17 版）
(责编：岳弘彬)
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