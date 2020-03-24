同舟共济 守望相助（大使随笔）

新冠肺炎疫情发生以来，中国举全国之力，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措。经过艰苦努力，当前中国国内疫情防控形势持续向好，中国采取的有力有效防控举措也为国际社会应对疫情争取了时间，作出了贡献，赢得了世界赞誉。

中国和伊朗是全面战略伙伴，总是在彼此困难的时候相互支持帮助，坚定站在一起。疫情在中国发生后，中方收到的第一份慰问就来自伊朗。扎里夫外长第一时间在社交媒体上用中文表达对中方抗击疫情的支持，他还在接受媒体采访时用汉语高声喊出“中国加油！武汉加油！”伊方以实际行动诠释了患难与共、同舟共济的内涵，体现了两国和两国人民的真挚友谊，我们对此铭记在心。

我们不会忘记，伊朗是在长期遭受美国制裁、经济困难的情况下，慷慨向中方捐赠口罩等医疗物资的。伊朗首都德黑兰地标性建筑自由塔亮起“中国红”，伊朗文旅部组织万人签名活动。很多伊朗小朋友录制“中国加油！武汉加油！我们伊朗人都支持你们”的短视频，暖心感人。一位生活在武汉的伊朗小伙子放弃回国机会，与中国同事一起，为战斗在抗击疫情第一线的医护人员制作并赠送咖啡。

近来，伊朗疫情加剧，中方对此感同身受。习近平主席向鲁哈尼总统致慰问电，代表中国政府和中国人民，向伊朗政府和人民表示诚挚慰问。习近平主席表示，中方愿同伊方加强抗疫合作，并继续向伊方提供力所能及的帮助。相信伊朗政府和人民一定能打赢这场疫情防控战。

投我以木桃，报之以琼瑶。相待以礼、以德报德乃中华民族处世之道。疫情在伊朗暴发后，中方的支持也是迅速、有力的。中国政府和有关机构、企业以及众多普通民众通过各种渠道和方式向伊方表达同情和支持，并提供了大批医疗物资援助。中国红十字会派出志愿医疗专家团队“逆行”来到伊朗，同伊朗同行分享诊疗和防疫经验。这些是回馈和友谊，更是道义和担当。

在过去2000多年的漫长岁月里，中伊两个古老文明保持长期友好交往。当前的疫情虽然给两国人民造成了暂时的困难，但无法阻隔两国之间的真诚友好。面对共同的挑战，中国和伊朗相互支持，诠释了什么是患难与共、同舟共济，谱写了两国友谊的新篇章。疫情终将过去，经历过抗疫斗争中的同舟共济、守望相助，中伊全面战略伙伴关系必将迎来春暖花开的新气象。

（作者为中国驻伊朗大使）

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 03 版）

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