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“中国医疗专家带给我们信心”

——中国抗疫医疗专家组抵达柬埔寨

本报驻泰国记者 赵益普

2020年03月24日04:44  来源：人民网－人民日报
 

　　3月23日上午，中国抗疫医疗专家组一行7人抵达柬埔寨金边国际机场，随机运抵的还有8.1吨中方援助的N95防护口罩、医用外科口罩、医用一次性防护服、红外线体温枪等医疗物资。物资包装纸箱上印着的中柬两国国旗和用中柬两国文字书写的标语“守望相助，中柬同心”“患难见真情”格外醒目。

　　早早等候在停机坪的柬埔寨民众热情挥舞着柬中两国国旗，柬埔寨各大电视台进行直播报道。“中国医生和援助物资的到来如同雪中送炭，感谢中国兄弟！”现场一名柬埔寨人动情地说。

　　这是新冠肺炎疫情发生以来，中国向周边和东盟国家派遣的第一支抗疫医疗专家组。到机场迎接的柬埔寨卫生大臣曼本亨向中国抗疫医疗专家组行“合十礼”欢迎他们到来。他说：“这是柬中友谊、团结和兄弟情谊的体现。中国在抗击疫情方面经验丰富，我们的医务人员将向中国专家学习。我代表柬政府向中国抗疫医疗专家组的到来表示衷心感谢！”

　　疫情在中国肆虐时，柬埔寨西哈莫尼国王和莫尼列太后专门致函习近平主席，表达对中国抗击疫情的慰问和支持，并以个人名义捐出善款。首相洪森在疫情初期特意访华，表达对中国战胜疫情的坚定信心和支持。柬社会各界也纷纷向中方提供捐款和防疫物资，积极支持中国人民打赢这场疫情防控阻击战。当前，柬埔寨疫情防控处于吃紧状态，中方尽最大努力向柬方提供全方位帮助，这不仅是中柬特殊友好的体现，也是中柬作为命运共同体和铁杆朋友的应有之义。

　　据了解，专家组由中国国家卫生健康委员会组建，广西壮族自治区卫生健康委员会选派，涉及领域包括疫情防控、临床诊疗和实验室检测等。

　　当天，洪森在社交媒体上直播了中国抗疫医疗专家组抵达的过程，欢迎中国专家组到柬埔寨与当地医生分享经验，共抗疫情、救治病患。

　　中国抗疫医疗专家组组长艾翔说，专家组主要任务是进行经验分享和交流，具体指导疫情防控、中轻症患者治疗和实验室工作，并对我驻外使馆、中资企业人员、留学生和华侨华人开展医疗卫生指导和帮助。

　　据介绍，华为柬埔寨公司将为专家组提供相关设备和系统，协助专家组实现与国家卫健委及国内相关机构的实时视频会议、信息共享、工作交流等。

　　柬埔寨卫生部发言人奥万丁此前表示，中国抗疫医疗专家组赴柬意义重大，“这是向中国学习抗疫经验的好机会，中国医疗专家带给我们信心”。

　　（本报曼谷3月23日电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年03月24日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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