国际社会积极评价中医药抗疫（患难见真情 共同抗疫情）

在抗击新冠肺炎疫情过程中，中国强化中西医结合，促进中医药深度介入诊疗全过程，及时推广有效方药和中成药，有效减少轻型和普通型向重型、重型向危重型发展，提高治愈率、降低病亡率，受到国际社会广泛关注和积极评价。

“中医药学是中国古代科学的瑰宝”

在这次疫情抗击过程中，中医药参与面之广、参与度之深、受关注程度之高，是新中国成立以来前所未有的。中医药的作用体现在预防、治疗和康复全过程，在国家发布的诊疗方案中，中药方剂显示出了良好的临床疗效。据介绍，国家中医药管理局先后派出5批近800人的专业队伍驰援武汉，全国支援武汉的医疗队里有4900余人来自中医药系统。数据显示，截至目前，新冠肺炎确诊病例中，有74187人使用了中医药，占91.5%，其中湖北省有61449人使用了中医药，占90.6%。临床疗效观察显示，中医药总有效率达到了90%以上。

中西医结合治疗方案纳入国家卫健委第三版诊疗方案，并在后面几版不断完善。第五版新冠肺炎诊疗方案专门设置了中医治疗内容，针对医学观察期、临床治疗期和恢复期列出了中医诊疗方案。发挥中医药独特作用，坚持中西医结合、中西药并用，中国抗疫实践受到世界关注。《印度时报》撰文称：“中国医护人员想方设法全力救治患者，传统中医药正发挥积极作用。”

匈牙利前总理迈杰希·彼得指出，中国医护人员运用各种手段提高抗疫水平。“中医药学是中国古代科学的瑰宝，对世界文明进步产生了积极影响。大量事实证明，中西医结合非常有效。”

新加坡《海峡时报》详细介绍了中国在疫情防控中对中医药的运用，认为中国医务工作者综合使用中医药和西药，发挥各自优势，取得很好疗效。

马来西亚《星报》网站发表题为《中医广泛用于新冠肺炎患者治疗且效果良好》的文章认为，通过中西医结合治疗，轻症患者的发热、咳嗽、乏力等症状有所缓解，重症患者症状减轻、血氧饱和度明显提升，病情得到控制。在中西医综合施治下，中国治愈病例不断增加。

国际临床评价指标认为，对于新冠肺炎轻症患者，真正反映疗效的关键指标是转重率。临床发现，中医验方在减轻发热咳嗽症状、控制病情进展，提升人体免疫力方面有独特优势。德国病毒学家奇纳特尔近日接受采访时表示：“中西医结合疗法具有重要借鉴意义。中医药在防止病毒吸附细胞、病毒复制等方面有明显效果。”

“中医是切实有效的治疗手段”

去年5月，第七十二届世界卫生大会审议通过了《国际疾病分类第11次修订本》，首次将起源于中医药的传统医学纳入其中。新加坡《海峡时报》近日刊发评论文章称，传统中医药的治疗效果在此次疫情中得到认可，这不仅有助于推动中医药国际化，也是中国软实力增强的表现。

日前，中国公共卫生专家通过视频连线与美国同行分享和交流中医药治疗新冠肺炎相关经验。中央指导组专家、中国工程院院士张伯礼表示，目前在中国确诊病例中，中医药参与治疗的病例超过90%。美国专家有针对性地询问了中医药使用方法、适用病症等问题，中方专家一一作答。

据多家美国媒体报道，随着疫情在美国蔓延，用以治疗感冒和提高免疫力的中医药需求大增。《纽约邮报》报道称，自3月初纽约市出现首个新冠肺炎确诊病例以来，市民对中医药的需求激增，中医疗法正获得越来越多关注和认可。《国会山报》刊文指出，随着美国民众病毒防范意识的提高，积极了解和购买中医药的人在增加。

泰国公共卫生部医疗服务厅厅长颂萨表示：“我们注意到，中医药在中国抗疫中发挥了重要作用，疗效明显。泰国也将考虑在适宜情况下尝试用中医药治疗新冠肺炎病患。”

印度旁遮普邦柯棣华针灸医院院长安德吉特·辛格说：“我非常高兴看到中医治疗方案正在发挥积极作用。实践证明，中医是切实有效的治疗手段。”

“中医药和西医药可以优势互补”

中国及时主动同世界分享中医药参与疫情防控的有关经验。在一些国家抗击疫情的过程中，中医药同样发挥着独特作用。据介绍，目前，中国已向意大利、法国等十几个国家和地区捐赠中成药、饮片、针灸针等药品和器械，并选派中医师前往有关国家支援抗疫。

作为欧洲第一个实现中医药立法的国家，匈牙利在抗击疫情之初就非常重视中医药的作用。今年2月底，在匈中医师就开始熬煮可以增强免疫力的中药茶饮，并免费向当地民众发放。据报道，很多当地民众都坚持来领取中药茶饮。匈牙利卫生部补充医学工作委员会主任艾瑞·阿扬道克表示：“相信中医药会在匈牙利抗击疫情中发挥积极作用。中医药和西医药可以优势互补、相互促进，共同维护和增进民众健康。”

据介绍，中国捐赠的药品中就有中药连花清瘟和金花清感，这两种药都源自我国两张古方——有近2000年历史的张仲景《伤寒论》麻杏石甘汤和清代《温病条辨》银翘散。蒙古国卫生部官员表示，中方已向蒙方提供中国传统中药治疗新冠肺炎方案，为其在治疗新冠肺炎患者和疫情防控方面提供支持。据介绍，蒙古国传染病防治中心近日已经开始使用相关中医药治疗新冠肺炎。

中国—菲律宾中医药中心日前拟定有关防治新冠肺炎中医诊疗方案，提供中医药治疗方案与建议，并组织中心相关医务人员与工作人员学习。

“中医药能因人而异地进行针对性治疗，帮助病人减轻病症，独特优势和作用显著，在欧洲乃至世界范围获得越来越广泛认可。”迈杰希·彼得认为，“中西医结合的方式已经是抗击疫情的重要方案，中医药正为全球抗疫作出贡献。”

（本报北京、曼谷、布鲁塞尔、新德里、华盛顿、乌兰巴托、华沙3月23日电 记者颜欢、林芮、赵益普、方莹馨、胡博峰、张梦旭、霍文、于洋）

《 人民日报 》（ 2020年03月24日 03 版）

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