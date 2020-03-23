首个共建“一带一路”与防疫合作宣言在日发布

中国日报网3月21日电 3月的东京，刚刚走过料峭春寒，即将迎来樱花满开。19日下午，“一带一路”紧急特别论坛——“新冠肺炎之祸与亚洲防疫防灾食品安全体系构筑”在日本参议院议员会馆圆满举行。论坛发布了首个由民间有识之士拟定的共建“一带一路”及防疫合作民间宣言。

论坛由日本首家“一带一路”高端研究智库——“一带一路”日本研究中心、国际共同体学会及亚洲联合大学院机构主办，日本商业信息协会、日本华人教授会议及村山首相谈话继承与发展会共同举办。新冠肺炎疫情笼罩下的东京，形势日益严峻，但仍有约80位各界有识之士亲临参加。现场气氛热烈、议程紧凑有序。

论坛在日本商业信息协会理事长中川十郎和国际贸易投资研究所主席研究院江原规由的共同主持下隆重开启。联合国大使谷口诚、日中次世代交流委员会事务局长国会议员伊佐进一、南京师范大学东方研究中心林敏洁教授分别围绕实现亚洲治下的和平及中日共同应对疫情等主题进行了热情洋溢的开幕致辞。其中，林敏洁教授作为本次论坛的唯一中方发言嘉宾，回顾了疫情蔓延以来中日两国相互扶助、共克时艰的温暖历程，展望了中日两国当前携手战胜疫情与肺炎病魔、共同建设新亚洲的光明前景。她还对日本民间反战记忆研究项目成果进行了介绍，并指出两国人民此时此刻将跨越历史，面对疫病，中日两国人民真诚互动，通过共建“一带一路”拥抱新亚洲和新世纪的光明未来。

基调报告环节，日本著名中国研究学者矢吹晋、庆应大学教授大西广、爱知大学名誉教授高桥五郎、一带一路促进会代表大野芳一、健康福祉实践会理事长今井敬喜的发言异彩纷呈。与会专家指出，当前新冠肺炎在世界蔓延，向全球治理、国际格局和世界公共卫生体系发出深刻挑战，国际政治经济秩序的转换期日益凸显。这一背景下，世界各国应重新审视新冠肺炎疫情的发展过程，避免形成所谓病毒源于中国等错误成见，为疫情防控形成客观视角。与会专家高度肯定了中国人民及中国政府在抗击疫情上的强大决心和坚决举措，并指出应学习中国经验，重塑政府公共治理体系，展现出战胜疫情的信心与行动力。并以疫情防控为基础，一是相互借鉴学习，完善公共卫生管理体系，特别是在疫情发现和应急处置上形成国际通行做法。二是积极开展亚洲食品安全领域合作，在共同维护食品安全基础上，形成生物安全领域交流合作新机制。三是加强中医药等东方医学精华与西医的融合创新，共建东西方医学系统发展新格局，为世界公共卫生事业拓展新领域。

毎日新闻论说委员、原北美总局长、中国支局长坂本贤治 、共同通信社编委冈田充以及日本一带一路研究中心代表进藤荣一就中日两国防疫热点问题、“一带一路”项目等进行了讨论。与会专家共同展望，疫情防控背景下，东北亚乃至整个亚洲的团结程度将大幅提升，亚洲必将迎来和平繁荣的新时代。

论坛上发布了首个共建“一带一路”及防疫合作的东京宣言。宣言明确指出，新冠肺炎疫情的蔓延将深刻影响国际格局变迁，中日等国共同应对刻不容缓。宣言郑重呼吁，中日等国应积极共建“一带一路”事业，加快深化“第三方市场合作”,将亚欧大陆在新世纪的人口红利和空间红利最大化，积极维护多边秩序和自由贸易体制。中日等国应加快都市联盟建设，以城市间合作、地域间合作为重点方向，推动共同事业形成和共同产业集聚。中日等国应加强构建着眼于共同防疫抗灾、共同维护食品安全的新“人类安全保障事业”合作，实现由传统军事对抗安保观到强化共同安全利益的新安保观转换。宣言在日本社会引起强烈反响、日本政界、媒体界等多位知名人士表示赞同这一具有重要意义的国际宣言。

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