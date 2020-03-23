新西兰总理宣布全国即将进入“封城”模式

新华社惠灵顿3月23日电（记者卢怀谦 郭磊）新西兰总理阿德恩23日发表全国电视讲话说，随着新西兰新冠肺炎确诊病例急剧增加，社区内已出现人传人现象，全国防控疫情响应等级升至三级，并将在48小时后升至最高等级4级，所有人被要求居家隔离。

新西兰将疫情防控分为四级响应。三级响应时，政府将强化控制措施，关闭商店、学校等公共设施；四级响应时，政府将要求所有人居家隔离，切断所有可能的人际接触。

阿德恩说，新西兰全国学校将从24日起关闭，学校将开始线上远程教育。48小时后，新西兰将进入自我隔离状态，所有的非核心部门执行在家办公的政策。无法执行在家办公的，要求员工保持2米以上的间距。未来48小时内，航班只为核心必要旅客提供。博物馆、图书馆、酒吧、餐厅、游乐场、咖啡馆都要在48小时内关闭，所有室内室外活动被取消，但超市、药店、加油站、医院、银行将开放。

阿德恩说，这种“封城”模式将持续4个星期，此后将根据评估状况决定是否放松限制。

当天上午，新西兰卫生部公布过去24小时新增确诊病例36例，全国累计病例102例。新西兰卫生部总干事阿什利·布卢姆菲尔德透露，超过一半确诊病例与海外旅行有关，至少2例被认定为社区传播。

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