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“震中”疫情防控形势严峻 多国采取更加严格措施

2020年03月23日13:09  来源：新华网
 

新华社地拉那3月22日电 综合新华社驻欧洲记者报道：连日来，新冠肺炎疫情在欧洲多国持续蔓延，意大利、西班牙、德国、法国等国确诊病例和死亡病例增长势头并未得到有效遏制。被世界卫生组织列为新冠肺炎疫情“大流行”“震中”的欧洲目前防控形势非常严峻，多国采取更加严格措施予以应对。

在疫情最为严重的意大利，22日，该国新冠肺炎累计确诊病例为59138例，死亡病例5476例，确诊病例和死亡病例较前一日增长明显。意大利政府已经宣布实施全国范围内“封城”，并关闭除食品店和药店以外所有商铺。为防止疫情进一步蔓延，意大利政府宣布从21日起关闭所有公园和其他公共场所。

在西班牙，根据政府22日公布的统计，该国在24小时内新增确诊病例3646例，累计病例达28572例；新增死亡病例394例，累计死亡1720例。首相桑切斯将向议会要求延长国家紧急状态15天至4月11日。此外，政府将在30天内“禁止一切非必要旅行”，建立医疗物资战略储备体系，并动用军队参与疫情防控。

在德国，22日累计确诊病例达到24873例，死亡病例超过90例。德国总理默克尔当天宣布，联邦与地方政府将采取更加严格措施，限制公共生活，包括规定民众公共出行不得超过两人，禁止公共与私人场所庆祝性聚集等。此外，由于此前接触的一名医生被确诊感染新冠肺炎，默克尔于当天开始居家隔离。

在法国，22日累计确诊病例达到16018例，死亡病例674例，并出现该国首例医生感染新冠肺炎死亡病例。法国军方反恐力量已自21日起协助警察和宪兵加强落实“封城”措施，负责维护安全。此外，法国军方承建位于米卢斯的一座野战医院已于21日开始动工，这所医院将为该地区增加30个重症监护床位。

在瑞士，22日累计确诊病例超过7000例，较前一日新增900多例，死亡病例达60例。瑞士政府呼吁在外旅行瑞士公民尽快归国，并将包机从南美洲部分国家撤侨。此外，瑞士军方将紧急征召8000人，与3000名现役军人一起投入疫情防控。在重灾区提契诺州，当地政府已禁止65岁以上老人进超市购物。

在英国，22日累计确诊病例达5683例，较前一日增加665例，死亡病例达281例。尽管政府已宣布关闭餐馆、酒吧、电影院等场所，英国首相约翰逊还是敦促民众注意保持“社交距离”，并称将视情采取更严厉防控措施。此外，英国政府已与私人医院达成协议，将整合私人机构医疗资源共同致力于疫情防控。

在希腊，政府宣布即日起在全国范围内实行出行禁令，控制人员流动，当地居民非必要情况不得外出。在罗马尼亚，政府宣布自22日22时起暂停商业中心经营，禁止三人以上聚集出行；自23日起居民外出必须证明出行必要性，22时至次日6时除紧急原因外不得外出。在波黑、北马其顿，22日开始实施宵禁。在卢森堡，政府宣布自21日开始实施为期三个月的紧急状态。在匈牙利、阿尔巴尼亚、奥地利，军方已经被动员加入疫情防控。

在塞尔维亚，中国援塞抗疫医疗专家组已于21日晚抵达贝尔格莱德，中国政府捐赠的医疗物资同机抵达。塞尔维亚总统武契奇到机场迎接。武契奇表示，中国自身疫情防控任务依然艰巨，但是他们来帮助塞尔维亚，这份恩情塞尔维亚人民不能忘记，他们向我们展示了什么是患难之交。专家组表示，将以科学严谨的态度协助塞尔维亚抗击疫情，坚决完成援助任务，不辱使命、为国争光。（执笔记者：章亚东；参与记者：张修智、郭群、石中玉、李晓鹏、林惠芬、张毅荣、郭明芳、杨晓红、陈占杰、于涛、陈晨、潘革平、温新年、张琪、陈序、于佳欣、高磊、左为、袁亮、张家伟、彭立军、蒋雪）

(责编：崔越、燕勐)
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