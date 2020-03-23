在意大利的中国留学生安全吗？确诊了怎么办？我驻意大使回应

在欧洲国家中，目前意大利的新冠肺炎疫情形势最为严峻。截至当地时间21日18时，意大利累计确诊病例达到53578例，累计死亡病例达4825例。旅意侨胞和留学生如何保证安全？回国还是不回国？大使馆能提供哪些帮助？北京时间3月22日17时，罗马时间3月22日10时，中国驻意大利大使李军华同旅意侨胞、留学生代表一起在线交流，回答大家关心的问题。

待在意大利安不安全？李军华：配合当地防控要求 不必恐慌

李军华表示，总的来看，老百姓对疫情比较担忧，但是不至于出现大规模的社会恐慌。疫情在全球多点暴发，当前意大利形势相当严重，广大旅意侨胞正常生活受到影响，也出现了紧张和焦虑的情绪，这些都是很自然的，我们完全理解。

目前，米兰的中国留学生基本上都是安全的，非常配合执行意大利各级政府发出的要求，基本上都待在家里面。

当前情况下，使领馆最重要的任务就是维护海外同胞的健康和安全。驻意使领馆的所有同事将和所有在意同胞和留学生并肩应对艰难时刻，并尽最大努力提供服务。

中国驻意使馆已筹集2万个口罩，将寄给在意留学生

李军华介绍，米兰现在的情况有点类似于当初的湖北武汉，大家都非常关注。留学生现在基本上非常安全，也非常配合执行当地政府发出的要求，基本上都待在家里。客观实际是，意大利市场上的药店和超市很难买到口罩等防护物资。

国内各个部门对此非常了解，非常关注留学人员的身心健康和安全，给了使馆很多指示和部署。使馆已经筹集到了2万个口罩和4500盒莲花清瘟胶囊，准备打成爱心包，正在进行分装。近日会通过意大利的快递公司寄给全意大利40多个学联会，请学联会向有需要的同学发放。首批防护物资数量有限，使馆已经向国内报告实际情况，希望国内寄送更多物资。

在意留学生若确诊是否有预案？中国驻意大使回应

有留学生提问，一旦有留学生出现了疑似或确诊情况，是否有预案？李军华介绍，确保在意大利留学生的身心健康是使领馆的职责所在。使馆制定了一些预案，包括：

第一，设立了工作专班。一旦有确诊病例，立即与意方商量，协调各方力量，力争让确诊的学生得到最好的治疗。

第二，明确流程程序。第一时间了解到确诊学生的信息、收治医院，还有他们在国内家属或者朋友的联系方式。按照属地管理原则，同当地卫生部门和所在高校进行联系，为学生提供最好的治疗。

第三，加大与意大利大学科研部、卫生部和高校的联系，通报学生反映的问题和关切，督促他们采取具体办法，帮助中国留学生解决面临困难。

第四，突出体现个性化关心。使领馆会和确诊留学生保持一对一沟通，定期了解治疗进展、身体状况等，提供有针对性帮助。

第五，目前情况下，所有学生最好的防护就是居家不外出。如果出现了确诊，尽快按照医生嘱托，做好后续治疗。同时，有密切接触的同学立刻居家隔离。这样可以减少恐慌、减少不必要的伤害。

意大利死亡率为什么这么高？与人口老龄化密切相关

当地时间21日晚，意大利总理孔特在社交媒体直播中说，当前的疫情是意大利自二战后遇到的最严峻的危机。李军华介绍，当前意大利的疫情有三大特点。

第一，重灾区全部集中在北部，逐步向中南部蔓延。伦巴第、维内托、艾米利亚罗马涅3个北方大区确诊人数已经占了整个意大利的70%左右，伦巴第大区占到了将近50%。

第二，病亡率非常高，根据统计达到9%左右，主要集中在老年体弱群体。这与意大利人口老龄化密切相关。

第三，现在政府举措在不断加强，民众防护意识不断提高。在过去短短几个星期，意大利从北部若干个红区，到全国性锁城。意大利宣布全国采取了最严格的措施，不仅是限制出行，商铺也基本关停、学校全部停课，所有的体育赛事娱乐活动全部停止。民众不能随意上街了。意大利普通民众也在逐渐适应疫情情况和政府要求。绝大多数的在罗马的意大利民众开始戴口罩，民众配合意识举动在加强。

意大利对中国医疗组建议几乎“照单全收”

此外，李军华还在直播中透露：“中国专家对意大利提出的改进建议，意大利几乎照单全收、悉数采用。另外，中国留学生和侨胞的配合，在意大利公众和媒体上得到很好的评论。相信随着严控措施逐步落实到位，意大利疫情会逐步得到控制。”

（来源：新闻联播）