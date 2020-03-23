《纽约时报》刊文：“别让特朗普跑了” 称其栽赃中国只为转移公众注意

美国时间3月20日，《纽约时报》专栏评论版刊发名为“别让特朗普跑了”的文章，称特朗普将“新冠病毒”改称为“中国病毒”的行为，是试图转移公众注意，以掩盖其应对新冠疫情工作的灾难性失败。

专栏文章分析称，与此前相比，特朗普在新冠疫情上的态度判若两人，他的言论也自相矛盾，这证明特朗普政府试图改变舆论，以挽救美国的股市，并应对社会批评。

专栏列举了部分特朗普态度的转变：

两个月前，特朗普称赞了中国政府应对新冠疫情的工作，并同时对新冠病毒对美国的威胁轻描淡写。在1月22日接受美国媒体CNBC采访时，特朗普说：“我们完全控制了新冠病毒，只有一个从中国来的人患病了，我们完全控制了他，一切都不会有问题的。”他在社交网站上也曾对中国的应对大加赞赏：“中国一直很努力地去遏制新冠病毒的传播。美国十分感谢他们做出的努力和一直保持公开透明的过程。我们一定能找到解决的方式！”

然而后来，特朗普否认称没有任何人会预见到这场大流行，并表示“我认为这是令整个世界惊讶的事”，他还称自己早已经预言了这场灾难的严重程度，他表示“这是大流行，我早在它被确定为大流行之前，就感觉到这将是一场大流行”。同样的，他已经从称赞中国政府变成了攻击中国政府。他还更改了用来描述导致Covid-19的措辞，在说了几周“冠状病毒”之后，他将其称为“中国病毒”。

显然，他的挣扎并不被美国民众认可。特朗普政府对疫情反应迟钝而持续受到严厉批评。美国在病毒测试方面远落后于其他国家，美国的医院在应对重症患者激增方面也没有做好准备。但特朗普并没有面对自己的失败，他不纠正自己的错误，反而是通过煽动对外国威胁的恐惧来反击。

在总统的领导下，共和党议员、激进主义者和官员都沿用了总统关于病毒的措辞，同时避免了任何对他应对疫情措施的评价和讨论。得克萨斯州参议员约翰·科宁（John Cornyn）告诉记者，“中国就应该被责怪，因为在他们的文化里，人们吃蝙蝠、蛇、狗和类似东西。” 众议院少数党领袖凯文·麦卡锡（Kevin McCarthy）将这种疾病称为 “中国冠状病毒”。爱荷华州参议员查克·格拉斯利（Chuck Grassley）在社交媒体上表示对关于措辞的争议感到不解：“我不明白为什么我们称新冠为“中国病毒”时，中国会因此而感到沮丧，我们在1918和1919年叫西班牙病毒的时候，西班牙也没有不高兴啊。“

特朗普在最重要的时候没有采取行动，而现在他的盟友正试图用言辞挽救局面，目的是将大众的注意力从总统的糟糕表现转移到对语言的争论。

有人或许会认为也有共和党人想让政府对防控新冠作出强有力的回应，只是限于总统的指示，但事实上，特朗普并不是该党唯一一个在早期对新冠病毒轻描淡写的人。

1月，佐治亚州的凯利·洛夫勒参议员在她宣誓就职两周之后，参加了由政府组织的新冠病毒非公开简报会，出席专家包括美国国立卫生院过敏和传染病研究所所长安东尼·弗契（Anthony Fauci）。据《每日野兽》报道，同一天，她和丈夫开始出售数百万股票，抛售在接下来的几周一直持续。同时，他们也进行了买入：他们购买了一家远程工作技术公司价值10万至25万美元的股票。

洛夫勒参议员的投资行为表明她似乎意识到了新冠威胁。但她对公众却说出了相悖的言论，2月她在社交媒体上表示：“民主党人很危险，他们故意误导美国人民去为新冠病毒准备，特朗普总统和他的政府在维持美国人的健康和安全方面做得很好，这才是真相。”

对于她的股票操作，她否认这与作为参议员了解到的信息有任何联系，她在周四晚些时候在社交媒体上写道：“这是一种荒谬而毫无根据的攻击，我不是自己做的投资决定，投资决策是由多个第三方顾问做的，我和我丈夫都不了解也没参与。”

无独有偶，参议院情报委员会共和党主席理查德·伯尔（Richard Burr）也有同样的处理方式。在2月，他撰写了一篇文章向公众保证：“当今美国比以往任何时候都更有准备，来面对诸如冠状病毒等新兴公共健康威胁。 ”然而，ProPublica称几天后，他就卖出了介于62.8万至170万美元之间的股票。NPR报道称，此后几天，他曾警示某些公司和组织的代表（包括其2016年竞选连任的捐助者），该病毒可能使当地社区关闭学校，并有可能迫使联邦政府动员军队以满足紧急医疗需求。

“现在不是党派间互相谴责的时候”说起来容易，但这是共和党政府连续第二次将美国带入灾难。所不同的是，乔治·W.布什（George W. Bush）花了近两个任期的时间，才将美国带到了经济崩溃的边缘——而特朗普在不到四年的时间内就做到了。他甚至达到了一些相同的里程碑——布什让飓风卡特里娜淹没了新奥尔良，特朗普让飓风玛丽亚摧毁了波多黎各。

公众需要知道，共和党对当前的危机负有巨大责任，就像它对经济大萧条也负有责任。公众需要知道，当面对一场致命的大流行，一些共和党员趁机谋利而不为公民健康作准备。公众需要知道，共和党致命般无能的治理，是他们的特色，而不是这次的漏洞。（央视记者 殷岳）

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