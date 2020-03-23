韩国进入战“疫”关键期

韩国政府21日建议国民22日起至4月5日避免参加各类社交活动，暂停开放宗教、体育、娱乐等室内公共场所，严格遵守政府发布的新冠肺炎疫情防控指南，违者将面临强制关门和罚款等多项措施。

【暂停开放】

国务总理丁世均21日发表电视讲话，建议各宗教团体、室内体育和娱乐设施今后15天暂停开放，呼吁国民积极配合，保持社交距离，避免在今后15天内外出旅行或参加集会，有发烧、咳嗽等症状者居家办公。

丁世均说，今后半个月是战胜疫情的关键期，政府强烈建议集体感染风险较高的宗教、体育、娱乐等室内公共场所暂停开放，如有特殊情况须遵守相关防疫指南。否则，政府将下达行政命令予以限制或禁止。对违反行政命令者，政府将采取强制关闭设施、处以300万韩元（约合人民币1.7万元）以下罚款、以及对造成新冠病毒感染而产生住院治疗等防疫费用者索赔等法律措施。

韩国政府先后3次推迟各级学校开学日期，最近一次宣布开学延至4月6日。韩联社报道，政府不断升级防疫措施，以避免疫情进一步扩散，争取学校开学不再延期。

【严防输入】

韩国中央灾难安全对策本部20日宣布，自22日零时起，针对从欧洲入境韩国的所有人员实施新冠病毒检测。另外，长期居留的入境人员不分国籍无条件接受14天的居家或定点隔离，以严防境外疫情输入。

“从22日开始，从欧洲入境者在检疫过程中根据症状分类，在不同的场所接受新冠病毒检测。”中央灾难安全对策本部说，有症状者在检疫所隔离设施接受检测，无症状者在指定的临时生活设施接受检测。

中央灾难安全对策本部21日宣布，政府将安排1000间临时生活设施，专供从欧洲入境人员接受隔离。这些设施位于仁川舞衣岛SK研修院、京畿道韩国铁道公社人才开发院等7处场所，配备公共卫生医师和护士各20人、临床病理科医师12人共52名医务人员和各地方政府派遣的220余名志愿者。

韩联社报道，近来自欧洲入境韩国人员确诊病例持续增加。本月以来，欧洲输入病例超过40例。韩国政府预计22日有1000余人从欧洲入境韩国，届时将继续监测是否需要升级检疫措施。（陆爱华）（新华社专特稿）

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