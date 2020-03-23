“期待到访美丽中国”

第十五届莫斯科国际旅游交易会日前举行。该交易会是俄罗斯规模最大的年度旅游展会，来自130多个国家的1400多家机构参展。

展会中国展区占地180平方米，以“美丽中国”整体旅游形象为设计主题。走进展厅，青花瓷图案的展板、各地秀丽风光的图片、古典园林式样的圆形木质拱门格外引人注意。

一块大型留言板上，用中俄双语写着“中国加油！我们和你在一起！”。很多参展商、参观者在此排队留言表达对中国抗击新冠肺炎疫情的支持，留言板上写满了各国语言的“中国加油”“一切都会好起来的”。

红梅点点、祥龙腾飞，中国展台聘请了俄罗斯汉学家、书法家冬青国进行书法、绘画、剪纸等文化展演与教学互动。不少参观者拿起毛笔，认真学习握笔、写字、作画。冬青国告诉本报记者：“虽然受到疫情影响，展会参观者人数不如以往，但中国展区依然是最受欢迎的展区之一，大家对中国文化的热情不减。”

疫情在全球蔓延致使多国旅游业受到冲击。各国展商围绕如何保护旅游业发展进行了深入讨论。俄罗斯联邦旅游署署长扎琳娜说，疫情终会过去，旅游和休闲的需求将会保留并继续增长。

中国是世界重要的旅游客源国和目的地之一。俄罗斯旅行商们对中国采取负责任措施防控疫情表示支持和赞赏。纳扎罗夫是俄罗斯一家旅游公司的董事长，公司主营俄中旅游线路。他说，他已经连续参加十余届展会，今年是最特殊的一年。疫情导致许多中国旅游企业无法正常赴俄参展，但是他们和中国合作伙伴保持着在线沟通，并在会场派发中方宣传资料，让合作伙伴们可以“线上”参展。

纳扎罗夫介绍，很多在他们公司预定4、5月份到中国旅行的俄罗斯游客仍然保留着行程。“大家都期待到访美丽中国。”纳扎罗夫认为，疫情是全世界共同面临的挑战，中国政府采取了很多有效举措，世界看到了中国抗击疫情的成果。“非常期待俄中两国朋友可以再度面对面交流。”

中国是俄罗斯最大的旅游客源国。中国驻莫斯科旅游办事处主任王晓霞表示，中国的文化和旅游形象生动、丰富，中俄两国文化交流与旅游合作密切，未来两国在旅游领域的合作依然潜力巨大。

（本报莫斯科3月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 03 版）

(责编：冯粒、曹昆)