美方政治偏见误己害人（钟声）

奉劝美方一些人早日放下政治偏见，主动与“政治病毒”隔离，加入全球战疫的队伍，否则只会误己害人

新冠病毒疫情在美国蔓延，美方一些人却依然铆足劲头干着霸蛮无度、荒唐至极的勾当。为了达到把责任推卸给中方的目的，他们刻意散布“政治病毒”，充满种族歧视色彩；他们污称中方分享疫情信息不够公开、透明，恶意编造中国当为美国疫情蔓延负责的谣言，令人不齿；更有甚者，他们无理要求中方赔偿损失，简直就是放辟邪侈、诬赖成性。

事实面前，美方一些人的谬论根本不值一驳。中方从1月3日起即开始定期向美方通报疫情信息和防控举措，1月4日两国疾控中心负责人通电话，同意就信息沟通和技术协作保持密切联系。两国各部门一直保持沟通，两名美方专家参加中国—世卫组织联合专家考察组对中国进行了为期9天的考察，中方还向美方分享了疫情防控经验，双方专家进行了诊疗技术交流。3月初以来美国疫情加速蔓延，距离中方向其通报疫情已经过去两个月。美方应该扪心自问，这两个月美国到底采取了哪些防控举措？

美方一些人总该记住自己说过的话。1月25日，美国总统特朗普发推特称，中国人民一直在非常努力地遏制新型冠状病毒，美国非常欣赏中方的努力和透明度；2月7日，特朗普总统在中美两国元首通电话时积极评价中国应对疫情举措；3月13日，特朗普总统向记者表示，中方分享的数据有助于美方抗击疫情。1月27日，美国卫生部门对中国政府在疫情防控中展现的透明姿态及双方进行的卫生合作表示赞赏；1月28日，美国卫生与公众服务部部长亚历克斯·阿扎表示，中国发布新型冠状病毒的基因测序结果，这是非常了不起的，使得美国一周内就开发出病毒诊断工具。这些事实说明，根本不是中国耽误了美国，而是中国帮助了美国。美方一些人现在对中国大搞污名化，良心何在？

美方抗击疫情遇到困难，根子在他们自己。中国卓有成效的联防联控，为世界争取到宝贵的时间窗口，这是举世公认的事实。美国媒体曾细数美方各种失误：病毒检测试剂盒最初存在问题，花了近3周才找到解决办法；不同机构相互推诿扯皮；白宫一直淡化疫情威胁……美国民众反映，病毒检测价格昂贵，且条件苛刻，检测无门。美国前亚太事务助理国务卿坎贝尔直言不讳地指出：“中国采取的极其严格的防疫措施给予我们很多时间，但我不确信我们有效利用了那些时间。”

中国对全球公共卫生事业尽责担当，疫情发生以来中国采取最全面、最严格、最彻底的防控举措就是明证。世卫组织多次表示，中国采取的有力措施既是在保护中国人民，也是在保护世界人民。世卫组织总干事高级顾问艾尔沃德表示，中国采取的策略改变了疫情曲线，避免了数十万人感染，“中国人民奉献很多”。其他国家发生疫情后，中国秉持人类命运共同体理念，积极提供帮助：派遣专家团队，援助抗疫物资，交流防控经验，分享诊疗方案，探讨国际合作……赞赏中国行动，敬佩中国担当，感谢中国支援，这是世界各地的主流声音。

美方行动呢？美方不但拖欠世卫组织经费，最近还计划大幅削减经费。美方先是隔岸观火，对中国采取的防控疫情措施指指点点，甚至不乏乘人之危、落井下石的举动；如今眼看美国疫情形势日趋严峻，便怨天尤人、嫁祸于人。应当警惕，美方一些人出于政治私利污蔑中国，对全球团结起来共同抗击疫情的大局有百害而无一利。

究竟谁是负责任的，谁是不肯尽责担当的，世界自有公论。正如世卫组织所强调，诋毁他国和人民所带来的危险要大于病毒本身。奉劝美方一些人早日放下政治偏见，主动与“政治病毒”隔离，加入全球战疫的队伍，否则只会误己害人。

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 03 版）

(责编：冯粒、曹昆)