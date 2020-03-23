西班牙严格执法开展疫情防控

近日，一则西班牙警方严格执法的视频在网上流传。据《阿贝赛报》等新闻网站报道，西班牙日前为应对新冠肺炎疫情实施国家紧急状态。其间，在旅游景点特内里费岛南部休闲酒店内，一名英国女游客因在房间隔离，向酒店要求升级客房服务遭拒绝后，穿越隔离带跳入泳池表达不满。随后警员将其强行带离。该游客因违反隔离规定和不服从警方指示等较严重情节，可能面临最高3万欧元的罚款。警方已在社交媒体上发布相关视频，并以英语播放信息，提醒国外游客必须遵守防控疫情的强制规定。很多网友在社交媒体上对西班牙警方的执法行动表示支持。

据西班牙卫生部3月21日公布数据，西班牙累计确诊病例达24926例，其中包括死亡病例1326例。西班牙首相佩德罗·桑切斯表示，在国家紧急状态下，西班牙能最大限度地调动资源以防控新冠肺炎疫情。他号召西班牙民众“以负责任的态度团结起来遏制病毒传播”。

当前，西班牙国家和地方警察等安全力量在内政部统筹下实施系列应急管理举措。除特定情况外，全国民众不能离开住所。这些情况包括购买生活必需品、就医、上下班、照顾老年人和未成年人、去金融机构或保险机构等。西班牙全国所有教育机构停止现场教学，除供应食品等生活必需品、报纸杂志、燃料等的商店外，其他零售商店全部停止营业。

西班牙内政大臣费尔南多·格兰德·马拉斯卡20日宣布，自国家紧急状态具体措施实施以来，已有超过300人因不遵守政令而被拘留。政府方面开出了至少3.1万份罚单，因为受处罚人的行为“将公众健康置于危险境地”。政府还动用无人机协助执法，在城市绿地和公园等地，对涉嫌不遵守政令的民众进行告诫并劝离。《世界报》相关机构的调查显示，大多数西班牙民众都已了解并遵守相关限制措施。

随着疫情防控措施持续施行，部分西班牙民众的紧张情绪和疲惫状态加重，增大了执法部门的工作难度。执法部门表示，将延续前期主动劝诫的做法，对屡次违反和拒不执行政令的个人采取“零容忍”态度。依照处罚条款，根据违反程度不同，罚款金额最低100欧元，最高可达60万欧元，情节严重的甚至可能会被判处1年监禁。如果违反政令的是公务员或行政官员，将被暂停公职并视情况作进一步处理。

相关政令对在西班牙的外国人也具有普遍约束力。马拉斯卡呼吁，警方人员为确保履行紧急状态下系列防疫举措而面临重大健康风险，民众需要多考虑抗疫一线人员的付出。截至目前，西班牙已有至少2名警员因感染新冠肺炎殉职。西班牙警方提醒所有民众，务必严格遵守国家为应对这场“空前危机”而出台的规定。

（本报马德里3月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 16 版）

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