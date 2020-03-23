疫情没有影响新中双方的贸易关系。中国政府出台了一系列政策支持企业恢复生产，包括采取减税降费、发放专项再贷款、提供优惠信贷等措施。这些措施对缓解疫情对中国以及全球经济的影响是及时且至关重要的。

——新加坡工商联合总会主席张松声

我们高度认可中国政府为遏制新冠肺炎疫情蔓延所作的努力。相信中国将很快渡过难关。

——墨西哥参议院亚太非关系委员会主席塞西莉亚·皮内多

我在北京大学度过的美好时光让我对伟大的中国人民产生了深厚感情。我对中国人民顽强抗击疫情感同身受。我们赞赏习近平主席的坚强领导，相信中国一定能战胜病毒。我很高兴地看到，中国向国际社会及时通报疫情信息和疫情防控的措施。世界卫生组织也高度评价中国遏制病毒传播的成效。我相信，在我们每个人共同努力下，世界人民将赢得抗击疫情的最终胜利。

——马拉维联合民主阵线主席、国会议员、政府卫生与人口部前部长阿图佩莱·穆卢齐

疫情对中国经济的影响将是短期的，疫情过后消费需求会重新释放。

——“金砖”概念提出者、英国皇家国际问题研究所主席吉姆·奥尼尔

作为地球村里负责任的公民，中国与其他成员分享最新疫情防控经验，这种做法令人鼓舞，全世界都从中获益。世界各国应加强与中国合作，学习抗击疫情的经验与措施。中国各地企业有序复工复产，这向全球释放了积极信号。

——巴基斯坦战斗报媒体集团总裁萨尔曼德·阿里

中国不少地区的制造业企业已经复工，中欧班列也恢复运行。这些令人高兴的消息说明，疫情不会影响共建“一带一路”项目的推进。相信疫情过后，中国与共建“一带一路”沿线国家和地区的风险应对与政策配合将更加完善，哈中两国也将继续高质量推进共建“一带一路”项目。

——哈萨克斯坦教育科学部科学委员会高级研究员、“一带一路”专家俱乐部成员阿依达尔·阿姆列巴耶夫

中国为全球抗击新冠肺炎疫情作出了贡献，其防控和诊断经验十分宝贵，值得世界各国借鉴。快速反应和采取正确措施是遏制疫情蔓延重要且有效的途径。世界是一个地球村，人们需要相互学习，国家之间需要共享信息和数据。

——以色列哈伊姆·谢巴医疗中心副院长阿费克

（综合本报记者林芮、刘旭霞、李琰和新华社记者采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年03月23日 17 版）

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