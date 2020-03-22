新华社华盛顿3月20日电（国际观察）议员被曝“股票门” 美国抗疫蒙阴影

新华社记者孙丁 徐剑梅

包括美国国会参议院情报委员会主席理查德·伯尔在内的多名美国国会参议员日前卷入“股票门”风波，美国媒体质疑这些议员利用职务便利提前获知相关信息，在美国股市因新冠肺炎疫情蔓延出现暴跌前出售所持股票。

分析人士指出，上述丑闻暴露出美国选举政治中政客对选民当面一套背后一套的虚伪面目，同时也给美国应对疫情的努力蒙上阴影。

提前抛售

据美国媒体报道，美国国会参议院1月24日曾听取白宫官员就疫情暴发风险所做的闭门简报。此后至纽约股市2月下旬出现暴跌期间，伯尔等多名参议员各自名下价值数十万至数百万美元不等的股票被出售。

报道说，伯尔在2月13日分33笔交易售出价值62.8万至172万美元的股票，其中大部分为服务业股票。而在抛售前几天，伯尔在媒体联名撰文表示，美国如今比以往更能够应对突发公共卫生威胁，例如新冠病毒。

媒体报道的有抛售行为的参议员还包括共和党籍参议员凯莉·莱夫勒、詹姆斯·英霍夫以及民主党籍参议员黛安娜·范斯坦，其中莱夫勒的丈夫杰弗里·斯普雷彻还是纽约证券交易所的董事长。

伯尔20日发表声明说，他当时决定出售股票的唯一依据是公开新闻报道，他已要求参议院道德委员会对此事进行全面审查。其他涉事参议员也都声称自己没有不法行为。

多方批评

“股票门”事件引发美国舆论广泛批评。美国《华盛顿邮报》专栏作家珍妮弗·鲁宾评论说，伯尔有两大“道德罪名”，一是向公众掩盖新冠疫情的严重性，二是从中牟利。她说，伯尔的“股票门”不禁让人怀疑，华盛顿当初为什么执意淡化疫情风险。

呼吁调查此事的美国政府道德准则办公室前主任沃尔特·肖布说，在政客们忙于保护个人利益之时，普通美国民众正在遭殃。

美国国会众议员、民主党人亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯说，伯尔需要辞职，他作为参议院情报委员会主席在数周前就获得有关新冠病毒的简报，他知道形势有多糟糕，但却告诉民众没问题，随后又在股市暴跌前出售大量股票。

美国2012年出台一项法律，禁止国会议员和职员利用非公开信息谋取私利。美国媒体报道说，当年一共有3名参议员投票反对该法案，其中就包括伯尔，3人中现在仍在担任参议员的也只剩他。

美国有线电视新闻网法律分析师埃利·霍尼格说，如果美国司法部、证监会或国会调查发现有国会议员从事非法或不当交易，国会可依据宪法将其驱逐。他也表示，目前关键的问题还有待解答，即伯尔是否非法根据内幕消息出售股票。如果是，他将面对严重后果。

暴露弊端

中国国际问题研究院美国研究所副研究员杜兰认为，“股票门”事件暴露出美国“选票政治”的弊端。她说，在“选票政治”下，一切都是为获取选票服务，政客不去真正做事情，只是靠包装和语言来给选民留下好印象、吸引选民，他们关心的是个人的利益和前途而非民众的利益，正如在“股票门”中，议员一边说疫情可控一边抛售股票。

杜兰认为，“股票门”可能成为民主、共和两党党争的“新料”，并对总统选举的选情产生影响。随着疫情继续蔓延，“股票门”事件无疑将增加选民对政府的不信任感，加剧他们内心的恐慌。

分析人士指出，美国国会目前正处于讨论应对新冠疫情新一阶段救助法案的关键时期，参议院多数党领袖麦康奈尔表示希望下周早些时候可以提交总统签署。此时“股票门”被曝光可能会打击国会士气，损害华盛顿的公信力，给美国应对疫情的努力蒙上阴影。（参与记者：陈静）

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