“把‘中国经验’带到这里 共克时艰”——中国援意大利专家战“疫”日记

新华社成都3月20日电（记者董小红）“从大熊猫的故乡来到意大利国土，我们把抗击疫情的‘中国经验’带到这里，相信一定能携手共克时艰。”唐梦琳说。

中国抗疫医疗专家组12日晚抵达意大利首都罗马，第二天就马不停蹄投入工作，每天的日程排得满满当当，专家组成员、四川大学华西医院重症医学科小儿ICU护士长唐梦琳记录下了专家组在意大利这些天的工作情况。

初到意大利：“战‘疫’的使命无国界”

到达意大利后，中国援意专家组随即通过视频会议将后续工作安排敲定——在中国驻意大利大使馆的领导下，与意大利卫生部、红十字会及其他相关部门密切合作，充分交换意见，分享中国抗疫经验，共同推进意大利疫情防控工作。

而唐梦琳的主要任务是介绍医疗护理经验，并做好全队人员的感染防控。“做好全队人员感染防控工作”，唐梦琳在日记里写道，“这12个字远不止字面上的分量，只有再一次将自己这段时间疫情防控工作的管理经验以及医院同事整理来的资料梳理学习，才能更好地披甲迎战。”

3月14日清晨，唐梦琳在日记里这样写道：“即使身在意大利，战‘疫’的使命永远是无国界的。”

传递中国经验 到疫情最严重的北边去

16日，为了减少聚集，专家组使用线上直播的方式在网上给当地群众讲解新冠肺炎预防措施，让大家以科学的态度和方式直面严峻的疫情，打赢这场战疫。

唐梦琳亲自在直播中示范“七步洗手法”，将“内外夹弓大力腕”的口诀演示了一遍。

“其实我能做的事情实在有限，可是我却想把自己能做的事情做到最好，‘七步洗手法’的口诀早已深深烙印在我的脑海中，虽然是再简单不过的事情，但却是抗击疫情最重要的武器之一。”她说。

19日，专家组抵达疫情严重的意大利北部城市帕多瓦，进入当地医院的隔离区，查看病人的情况。

“目前帕多瓦医院内收治了24名新冠肺炎的危重症患者，患者病情重，我们的心情也很沉重。”她说。

当天下午，专家组一行和当地专家召开了多学科的视频互动会议，讨论新冠肺炎患者收治过程中的疑难问题，尤其是在出院标准和解除隔离标准方面分享了中国经验。

讨论完，他们又马不停蹄地坐上救护车立即前往疫情更严重的北边。

虽然很辛苦，但在她看来，通过大家一起努力，希望就在前方。“隆隆的车轮声中，我知道我们在通往黎明的道路上一直前进，前方不远就是日出。”她说。

携手共克时艰

在异常忙碌之中，家人的安慰让唐梦琳非常安心。一天夜里，女儿深夜发来了一首自创的小诗，“军号吹响整容装，赴汤蹈火上战场，舍生忘死剿毒王，有情有爱有担当。”

“看了这首诗，阴霾顿时一扫而光，连窗外的小雨也变成了温柔的安慰。最后，我默默地对自己说了一声‘加油’，在攻击性强又狡猾的病毒面前，只要人类团结一致，一定能战胜一切困难。”唐梦琳在日记里这样写道。

在意大利，专家组一行也受到当地华人的热情欢迎。当地一家中餐馆的老板娘听说他们到罗马后，亲自邀请他们去她的中餐馆，给专家组做了一顿简约隆重的中餐。“虽然只是简单的番茄汤，但是太好吃了。”唐梦琳说。

3月17日，唐梦琳在手机上看到了一名意大利少女创作的漫画，漫画主体是意大利地图，左边的护士形象代表意大利，右下角的医生代表中国。“献给护士医生，以及那些从中国来帮助我们的人，希望战斗在一线的他们能看到。”

“简单的漫画让我感受到诚挚的谢意。”唐梦琳说，看到漫画，她眼中浮现出2008年汶川地震时意大利派出10多名专家前往四川重灾区援助，“作为四川人，很幸运能在他们危难的时候给予回馈。”

“从大熊猫的故乡来到意大利国土，我们把抗击疫情的‘中国经验’带到这里，相信一定能携手共克时艰。”她说。

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