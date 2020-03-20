新华社首尔3月20日电 通讯：“守望相助，同舟共济”——记中国医疗物资驰援韩国

新华社记者陆睿 耿学鹏

20日上午，韩国仁川市中区的韩进物流仓库内，中国政府援助韩国的数百个装有口罩和医用防护服的纸箱被依次装上卡车。“守望相助，同舟共济。”每一个纸箱上都分别用中文和韩文写上了这八个大字，上方还并排印有中韩两国国旗。

这批医疗物资中有110万只口罩和1万套医用防护服，在分三次运抵韩国仁川机场后于20日上午结束清关，从仁川市被紧急运往其他各地的战“疫”一线，助力韩国抗击新冠肺炎疫情。

当地时间上午10时许，装满物资的卡车驶离仁川，飞驰前往大邱市、庆尚北道、忠清北道、忠清南道等各地，满载着“投我以木桃，报之以琼瑶”的情谊，传递着中韩并肩战“疫”的决心。

新冠肺炎疫情在中国暴发之初，韩国政府和各界人士就纷纷捐赠各种医疗物资、支援中国抗疫战斗。疫情不分国界，如今韩国确诊患者数攀升，疫情加重。虽然中国自身疫情防控任务仍然艰巨，但中国政府没有忘记危难时刻友邻伸出援助之手，中国人民对韩国正在遭受的疫情感同身受，为同样奋力抗疫的韩国民众及时送上力所能及的帮助。

负责接收防疫物资的韩国红十字会表示，中国援助的防护服将被运往全国80多个传染病专科医院，口罩则被运往大邱市传染病医院和各地收治轻症患者的生活治疗中心，并分发给老人、残疾人等弱势群体。

“韩国国民在遭遇疫情难关之时，中国政府及时给予物资援助，对此深表感谢，”韩国红十字会会长朴庚绪说。“希望中方捐赠的口罩能帮助缓解韩国国内口罩供应不足的问题。”

自2月下旬韩国大邱市和庆尚北道等地区出现大规模聚集性感染以来，由于确诊患者人数骤增，防疫形势变得十分严峻，口罩一度出现供不应求的情形。目前韩国政府已出台口罩限购政策，需按照身份证号实名购买，每人每周仅能购买2只。

韩国红十字会宣传企划组负责人朱熙照告诉新华社记者，这次中国政府捐赠的物资将优先提供给一线医护人员和隔离患者等需求最紧迫的人群，同时中国山东、吉林、青岛、重庆、四川等各个地方政府也正在陆续提供援助，相信能够帮助改善韩国国内“一罩难求”的局面。

据韩国红十字会提供的资料，早前上海市捐赠的医疗物资已于3月2日送抵大邱市、庆尚北道、全罗北道和釜山市，青岛市的捐赠物资3月6日运抵大邱市，而马云公益基金会与阿里巴巴公益基金会的捐赠已于3月12日分发至韩国各地。

据中国驻韩国大使馆不完全统计，中国政府和各地方省市、企业及团体已累计向韩方捐赠510万只口罩、14万套防护服、26万双医用手套和靴套等医疗物资，用行动阐释了“邻里情、朋友义”，成为中韩互帮互助、联手抗疫的真实写照。

“岁寒松柏，长毋相忘。”中国驻韩国大使馆在向首尔市捐赠物资时用了这样一句诗词。中国驻韩国大使邢海明在致首尔市长的信中表示，首尔市在中国疫情最严重时雪中送炭，市长朴元淳说首尔是向在韩国遭遇中东呼吸综合征疫情时给予支持的中国“报恩”。这次，“作为友邦近邻，中国愿竭尽所能向报恩者报恩”。

面对来势汹汹的疫情，没有一个国家能独善其身，唯有齐心协力、相互支持方能克服挑战、共渡难关。一衣带水的中韩两国互相支援、雪中送炭，不仅为“守望相助”书写了生动注脚，更用实际行动诠释了“人类命运共同体”的应有之义。

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