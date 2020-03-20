新华社罗马3月19日电 新闻分析：多因素导致意大利新冠肺炎病亡率目前较高

新华社记者李洁

意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利19日说，截至当地时间当天18时，意大利新增新冠肺炎死亡病例427例，累计死亡病例3405例，累计确诊病例41035例。照此计算，意大利新冠肺炎病亡率约为8%。

这个数据高于目前全球的平均病亡率。根据世卫组织每日疫情报告，截至欧洲中部时间19日0时（北京时间19日7时），全球新冠肺炎确诊病例达到209839例，死亡病例达到8778例。照此计算，全球平均病亡率约为4%。

意大利的病亡率为何这么高？当地一些医学专家对新华社记者说，这背后有多种因素，如许多未接受检测的轻症病例没有被算入分母、老年人口比例高等。

米兰大学生物医学系研究员法布里齐奥·普雷格里亚斯科告诉记者，由于在疫情初期检测能力不足，许多轻度或无症状的病例没有被确诊。他认为，如果将未确诊的感染人数纳入累计确诊人数，以此作为分母来计算病亡率，意大利的病亡率可能会接近其他地方的数据。

目前意大利检测能力正在持续加强。意大利卫生部截至17日的统计数据显示，已在全国范围内开展约15万次新冠病毒检测。目前这个数字在全球位居前列。

罗马大学公共健康及传染病专业研究人员西尔维奥·保内赞同普雷格里亚斯科的观点，此外他认为还有一个因素是意大利人口老龄化程度较高。

根据意大利国家统计局2019年2月发布的统计报告，截至2019年1月意大利总人口约为6039万人，65岁以上人口为1380万，占总人口的22.8%。世界银行2018年数据显示，意大利是全球老龄化程度排名第二的国家，仅次于日本。

在意大利的例行新闻发布会上，博雷利多次强调死亡病例中绝大部分是老年人。博雷利本月9日提供的数据显示，死亡病例中约31％的人年龄在70岁至79岁之间，约44％的人年龄在80岁至89岁之间，还有约14％的人年龄超过90岁。

意大利高等卫生研究院13日发表的一份报告说，该机构对截至当日的新冠肺炎死亡病例的统计表明，意大利死亡病例平均年龄为80岁。报告认为，如果分年龄段考虑，意大利新冠肺炎感染者的病亡率不一定比其他国家高。

此外，高等卫生研究院的报告认为，46%至47%的死亡病例患有两到三种或更多种其他疾病。该机构曾指出，死亡病例中最常见的既有疾病为高血压、缺血性心脏病和糖尿病。

高等卫生研究院院长布鲁萨费罗说，研究数据证实老年人和有某些其他疾病的人在新冠病毒面前更加脆弱，在防控疫情工作中他们应该是重点关注对象。

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