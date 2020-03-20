【国际锐评】污名化中国抗疫，暴露美政客险恶用心

刘小军

当前，在国际社会全力抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，美国某些政客却将新冠病毒标签化为“中国病毒”，企图转嫁国内矛盾，“甩锅”给中国，达到诋毁和孤立中国的目的。此种卑劣的行径，暴露了他们根深蒂固的冷战思维和险恶用心。

借新冠病毒对中国抗疫污名化，是明目张胆地恶意抹黑。世界卫生组织多次明确反对将病毒和特定国家、地区相联系。中国权威呼吸病专家、中国工程院院士钟南山指出，新冠肺炎的疫情是发生在中国，但是不等于它的源头在中国。世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安3月18日强调，病毒没有国界，“2009年的（甲型）H1N1流感大流行起源于北美，我们没有称它为‘北美流感’。”然而，“装睡”的美国政客，在没有任何事实依据的情况下，喋喋不休地将新冠病毒称为“中国病毒”，无疑是卑劣的抹黑行径，其意图是让中国背上制造疫情灾害的黑锅。

这口黑锅的背后，隐藏着美国某些政客意欲抹杀中国抗疫贡献的险恶用心。

自7年前习近平主席提出人类命运共同体理念以来，中国一以贯之推动构建人类命运共同体，在全球获得了广泛认同。如今，在严峻疫情面前，中方一如既往地秉持着这一理念，本着公开、透明、负责任态度，及时发布疫情信息，及时主动同世卫组织和包括美国在内的其他国家分享有关病毒基因序列，分享防控、诊疗经验，并向有关国家和国际组织提供力所能及的帮助，派遣医疗专家、捐赠物资……中国以一个又一个“硬核”举措展现了一个负责任大国的道义和担当，并得到国际社会普遍认可和高度赞赏。正如联合国秘书长古特雷斯所说，中国以巨大的牺牲为全人类作出了贡献，用实实在在的行动生动践行了构建人类命运共同体的承诺。世卫组织高度评价说，中国的行动不仅是在保护中国人民，也为世界争取了宝贵时间。

令人愤慨的是，中国人民为维护人类健康安全作出的巨大牺牲，中国为全球公共卫生安全作出的重大贡献，美国某些政客却视而不见，反而恶意加以诋毁，借疫情煽动歧视，意欲误导国际社会，孤立中国。这不仅有违世卫组织的专业意见，更与国际社会共同抗击疫情的期待和努力背道而驰，充分暴露了他们的意识形态偏见和冷战思维。

那么，在美国某些政客玩弄政治把戏的同时，他们又有什么“光彩”的事呢？世卫组织网站显示，截至今年2月29日，美国2019年的会费仍拖欠大半，2020年总额超过1.2亿美元的会费分文未付。在大疫面前，美国拖欠的不仅是会费，更是国际道义和大国责任。与此同时，美国仍在对伊朗、委内瑞拉挥舞制裁大棒，这无异于雪上加霜、落井下石，还有起码的人道主义精神吗？而在美国国内，新冠肺炎确诊病例已超过1万例，人们对政府应对疫情不力的批评声浪越来越高。参议院外交关系委员会资深成员罗伯特·梅嫩德斯直言，“我们国家和全世界面对新冠肺炎疫情的时候，美国政府迄今对这一全球威胁的反应显然远远低于预期。”然而，美国某些政客对此非但不反省政策失误，反而指鹿为马，意欲向中国“甩锅”，转嫁矛盾。

中国有句古话：“行有不得，反求诸己”。美国某些政客与其把时间花在借病毒污名化贬低他国、兜售“政治私货”上，不如把时间花在应对疫情、加强合作上，珍惜好、利用好中国为世界争取的宝贵时间。

世卫组织多次强调，污名化比病毒本身更危险。面对巨大的疫情挑战，同舟共济、共克时艰才是人间正道！

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