“红宝石公主”号邮轮4人感染新冠肺炎

3月19日，“红宝石公主”号邮轮停靠在澳大利亚悉尼环形码头(手机拍摄)。 新华社记者 张玥 摄

新华社悉尼3月20日电（记者郭阳）澳大利亚新南威尔士州卫生部门20日说，一天前从新西兰返回悉尼的“红宝石公主”号邮轮上有4人确诊感染新冠肺炎。新州卫生部门要求已下船的近2700名乘客自我隔离14天。

新南威尔士州卫生部门20日发布公报说，“红宝石公主”号19日一早抵达悉尼，邮轮上共有2647名乘客和1148名船员，邮轮上乘客已全部下船。4名确诊患者包括3名乘客和1名船员。

3月19日，“红宝石公主”号邮轮停靠在澳大利亚悉尼环形码头(手机拍摄)。 新华社记者 张玥 摄

据介绍，截至20日，邮轮船员中有98人已下船。3名确诊乘客已送往医院，1名确诊船员正在船上接受隔离治疗，剩余船员也在邮轮上隔离。

新州卫生部门此前已建议乘客下船后自我隔离14天，20日再次提醒乘客自我隔离，提示他们在出现相关症状时及时与卫生部门取得联系。

据新州卫生部门统计，截至当地时间20日11时，新州过去24小时新增75例新冠肺炎确诊病例，创下单日最大增幅，累计确诊病例达382例。该州当天还报告第6例死亡病例，死者是一名81岁女性。

(责编：燕勐、杨牧)