中日韩举行新冠肺炎问题特别外长视频会议

新华社北京3月20日电 应中方倡议，国务委员兼外交部长王毅20日同韩国外长康京和、日本外相茂木敏充举行中日韩新冠肺炎问题特别外长视频会议。

王毅表示，感谢韩方和日方积极响应中方倡议，以视频方式共同举行新冠肺炎问题三国特别外长会议，这体现了我们在重大挑战面前团结协作、共克时艰的坚定决心，展示了我们携手战胜疫情、致力于维护正常交往合作的积极意愿。

王毅介绍了中国在习近平主席亲自部署指挥下，在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得的积极进展，并表示面对突如其来的疫情，三国加强合作，共渡难关是必然选择。中方建议三国共同采取有效措施，巩固各自抗疫成果；有序恢复三国经贸合作，为促进地区及全球经济作出贡献；同各国分享抗疫经验，与国际社会一道应对疫情挑战。相信在三国共同努力下，我们一定能够早日驱散阴霾，彻底战胜疫情，三国之间的友谊和互信也将进一步深化，合作水平进一步提升。

康京和、茂木敏充感谢中方就抗击疫情向两国提供支持和帮助，介绍了各自国家抗击疫情的努力和进展。他们表示，当前疫情在全球发展，危及三国及世界人民福祉，三方有必要团结一致，共享信息，相互协助，共迎挑战，阻止疫情蔓延，并尽量减少对三国必要经贸往来的影响，维护地区发展与安全稳定。

王毅表示，此次视频会议开得十分及时，也十分成功。我们就共同应对新冠肺炎疫情深入交换了意见，在此前三方工作层会议基础上，凝聚了新的重要共识。

我们同意加强三方合作，共同遏制疫情发展。

我们同意探讨相互衔接的联防联控机制，有效防止疫情跨境传播。

我们同意寻求共同接受的办法，努力维护与经贸合作有关的必要人员往来，稳定三国产业链、供应链。

我们同意尽早召开三国卫生部长会议，加强信息分享，开展药物、疫苗研发合作。

我们同意以共同抗疫为契机，不断增进三国民众间的友好感情。

我们还一致同意积极承担国际责任，提高全球公共卫生水平，携手为全球抗疫斗争作出应有贡献。

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