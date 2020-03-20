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巴赫：国际奥委会正评估各种情况 但取消东京奥运不在考虑范围

2020年03月20日22:52  来源：新华网
 

　　新华社北京3月20日电（记者姬烨）国际奥委会主席巴赫日前在接受采访时表示，国际奥委会正在评估东京奥运会受疫情影响的各种不同情况，但取消东京奥运会不在考虑范围。

　　随着新冠肺炎疫情在全球蔓延，外界对于东京奥运会能否在今年7月24日如期开幕越来越担忧。尽管包括奥运资格赛在内的全球赛事全面停摆，国际奥委会和东京奥组委依旧反复强调，仍将按照东京奥运会如期举办的想法安排筹备工作。

　　不过，在接受《纽约时报》采访时，巴赫首次表示，国际奥委会正在评估东京奥运会的各种不同情况。但他同时强调，“取消赛事不在我们的议程上，我们致力于举办一届成功的奥运会”。

　　本周，足球欧锦赛和美洲杯相继宣布推迟一年。国际奥委会同样在本周发布公报，表示在当前形势下，对东京奥运会做出决定还为时尚早。

　　巴赫说：“我们不知道形势将如何进展。当然，我们正在考虑各种情况，但与其他体育组织或职业联盟相比，我们有一点是不同的，那就是目前距离奥运会还有四个多月的时间。”

　　“这场危机之所以如此独特且难以克服，正是因为它的不确定性。没有人能在今天预测明天的进展，一个月之后又是什么样，更别提四个多月以后了。”

　　东京奥运会原本预期将迎来数十万名全球运动员、教练员、官员、媒体以及观众。办奥花费和赞助费用都非常高昂。不过巴赫指出，最终的决定不会受经济利益影响，保护奥林匹克运动各方的健康和遏制病毒传播才是首要目标。

　　“得益于我们已经实施了四年的风险管控政策和我们的保险，国际奥委会在任何情况下都能继续运转，并继续完成我们的使命。”巴赫说。

　　20日，在希腊引燃的奥运圣火乘专机抵达日本。26日，日本境内将正式开始为期121天、遍及全国47个都道县的火炬接力。不过，火炬接力的规模大幅缩减。

　　国际奥委会本周通过电话会与国际单项体育联合会、运动员代表和国家（地区）奥委会充分沟通。巴赫说：“206个国家（地区）奥委会和国际单项体育联合会表示，在这个极其困难且令人担忧的局势中，世界需要一个希望的象征。”

　　“因此对我们来说，在不知道这条隧道将要走多久的时候，我们希望奥运圣火能在隧道尽头成为一盏明灯……”

　　在全球体育赛事纷纷取消或推迟的背景下，国际奥委会一直在鼓励奥运选手继续备战。这也引发了一些不同看法。一些现役运动员抱怨说，虽然很期待奥运会，但还是希望东京奥运会能有B计划，让他们尽快调整训练计划，减少不必要的风险。

　　作为曾经的奥运击剑冠军，巴赫非常同情运动员如今的遭遇。“对于运动员来说，备战过程中最糟糕的就是面对不确定性，这将让训练备战分心。我周三通过电话会告诉220名运动员，我们不能假装对你们所有的问题都有答案。我们和你们，以及世界其他地方的人们，都处在同样的境遇之下。这是不同以往的特殊时刻，因此需要特殊的解决方案。”

(责编：燕勐、杨牧)
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