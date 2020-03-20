新华国际时评：隔断病毒，不能隔断同胞爱

新华社布鲁塞尔3月20日电 题：隔断病毒，不能隔断同胞爱

新华社记者翟伟

随着疫情在欧美等地区快速蔓延，网上有声音对一些海外同胞近期回国表示焦虑，认为海外中国公民此时回国是“添乱”，担心影响国内来之不易的疫情防控成果。

近期有个别回国的中国公民不配合执行隔离措施，瞒报健康状况。对这种无视相关隔离措施、任性而为的做法，理应依法给予批评和处罚。然而应该看到，这些不守规则的行为，只是个别现象，不能因个别人的胡作非为而对整个海外中国公民群体产生误解乃至排斥情绪。

长期以来，身处海外的中华儿女始终心系祖国。当疫情在国内初起之时，许多海外同胞迅速行动，积极帮助国内缓解防疫物资短缺困难。一位生活在克罗地亚的华侨告诉记者，为了帮助国内抗疫，当地侨胞放下手中的生意甚至关闭经营的门店工厂，自发联系海外生产厂商，采购口罩、防护服等捐赠回国。比利时侨界紧急联系采购物资运回国内。这样感人的例子数不胜数。一吨吨物资、一份份爱心，体现了浓浓的同胞亲情和海外中华儿女与祖国同呼吸、共命运的家国情怀。

网上有人称，如果说中国打了疫情阻击战的上半场，国外则在打下半场，而海外华人要打全场。应该这样理解这话：前一段时间，海外同胞在倾力援助国内抗疫；随着抗疫重心转到海外，而今他们自身直接面临疫情威胁。对海外同胞的处境感同身受，给予他们关爱与呵护，应当是全球华夏儿女大家庭共同的分内之事。

毫无疑问，在这抗击疫情的危急时刻，海内外同胞要团结一致，风雨同舟。病毒才是我们的共同敌人，不能因疫情而出现同胞隔阂对立的糟心事。隔离的是病毒，隔不断的是血浓于水的亲情，隔不断的是对同胞的爱。

现在，国内许多地方正不断细化措施，在加强“防输入”的同时，切实把祖国的关怀和温暖传递到每一位海外同胞的心中。赴意大利中国医疗专家组在帮助意方抗疫的间隙，专门为旅意侨胞、留学生做视频辅导，介绍疫情预防知识、治疗手段；国内一些城市正在向海外侨胞及时空运口罩、手套等防疫物资；不少地方开设热线电话，对返回国内的同胞及时进行疫情防控指导。

面对当前国内外疫情形势，不少专家指出，如非十分必须，应暂停回国以及赴有疫情国家、地区的出行安排，减少长途旅行导致的感染风险。确有回国需求的，应评估自身健康状况，综合考量、稳妥安排。决定回国的同胞，应当严格遵守国内有关严防输入病例的规定，包括如实进行健康申报、配合海关健康检疫等。

阳光总在风雨后。面对疫情的考验，亿万中华儿女只要本着同胞之情，相互体谅关爱，携手前行，就一定能够走过这段艰难时刻，迎来最终战胜疫情的日子。

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