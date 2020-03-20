新华社东京3月20日电（记者王子江）在希腊古奥林匹亚体育场引燃的奥运圣火20日乘专机抵达日本，受新冠肺炎疫情的影响，原来计划的盛大欢迎仪式变成了只有少数人参加的简短仪式。

当地时间上午9点半，搭载圣火的“东京2020加油”号专机（TOKYO 2020 GO）降落在日本东北部宫城县松岛基地，三届奥运会柔道冠军野村忠宏和三届奥运摔跤冠军吉田沙保里登上舷梯，从机口接过火种灯，然后一起将灯交给在舷梯下等候的东京奥组委主席森喜朗。

组委会在机场飞机旁搭起了简单的台子，上面放置了一个巨大的主火炬台，野村忠宏和吉田沙保里手持一支引燃的火炬，联合将主火炬台点燃。

森喜朗、野村忠宏和吉田沙保里本来都将随火炬交接代表团前往希腊迎接圣火，但因为日本奥委会副主席田岛幸三被确诊感染新冠病毒，代表团在最后时刻取消了行程。有报道说，森喜朗曾与田岛幸三会面，可能需要隔离，不过这位日本前首相当天亮相时状态很好。

森喜朗在现场说：“本来会有很多学生来参加我们的欢迎仪式，但健康是第一位的，我们决定取消他们的表演，但我们会竭尽全力保证举办一届安全的奥运会。”

本来计划参加欢迎仪式的日本奥运大臣桥本圣子没有出现在机场，上个月参加火炬接力彩排的日本影星石原里美则再次亮相。

接下来6天，奥运火炬将在遭遇过2011年地震和海啸袭击的宫城、岩手和福岛三县作巡回展览，26日，奥组委在福岛县的日本足球训练中心举行火炬接力开幕式，正式开始为期121天、遍及日本全国47个都道县的火炬接力。

由于新冠肺炎疫情形势在欧美恶化，国际体坛对东京奥运会能否如期开幕的担忧越来越多，如果奥运会没能如期举办，奥运圣火如何处置也将是一个大问题。

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