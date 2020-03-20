综合消息：中国与欧洲国家分享防控新冠肺炎疫情经验做法

新华社巴黎3月19日电（记者徐永春 张琪）中国外交部与国家卫生健康委员会19日共同举办中国与欧洲国家防控新冠肺炎疫情视频交流会。来自中国、法国、葡萄牙、丹麦等10多个国家的卫生部门主管官员及疫情防控专家就新冠肺炎传染特性、中国防疫理念及综合举措、中方对病理的最新研究成果等分享经验和做法。

北京大学第一医院呼吸内科主任王广发、中国疾控中心主任高福、中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友三位中方专家在交流会上发言，详细解答各国与会人员的提问并展开深入交流。

“中国在新冠肺炎疫情防控方面积累了丰富而宝贵的经验，可以帮助欧洲少走弯路。”法国居斯塔夫·鲁西肿瘤研究所肿瘤学家让-皮埃尔·阿尔芒会后对新华社记者说，中国积极组织召开疫情经验交流会，中国专家在会上有问必答，展现了中国政府和医学界的开放态度以及与世界分享经验的意愿。

他说，中国尝试了包括中医在内的多种临床救治办法，也尝试使用了抗疟药等药物，这些药物的使用剂量、禁忌和效果等信息对欧洲临床救治非常有帮助。此外，目前欧洲大约50%的新冠肺炎确诊病例年龄在60岁以下，亟需借鉴年轻患者的救治经验。

欧洲精准医学平台首席执行官、免疫学家鞠丽雅注意到，武汉市18日新增确诊病例首次实现“零报告”。她说，事实证明，大范围检测和筛查疑似病例，实行有效隔离和救治，是遏制疫情蔓延的有效方法。中国经验值得欧洲借鉴。

她表示，一百多年前流感肆虐欧洲时，不同国家的医生只能独自与病毒作战。如今，中欧专家虽相隔万里也能共享经验，这为早日战胜疫情提供了有力支持。

丹麦卫生与养老部国际合作司特别顾问米德顿针对易感人群、中方防控举措效果、疫情发展趋势等问题同中方专家进行了交流互动。米德顿说，感谢中方及时、主动举办视频会议，分享疫情防控经验和做法。

瑞士联邦公共卫生总局副局长兼国际司司长科洛尼希针对中方检测程序、检测试剂盒出口、疫苗研究进展等问题提问，中方专家一一予以解答。

爱尔兰国家病毒实验室主任西利安·德-加斯昆表示，感谢中方积极分享疫情防控与病患救治的宝贵经验，愿与中方进一步加强防疫交流与合作。

葡萄牙卫生总局国际合作司负责人科雷亚说，感谢中方组织本次活动，周密的安排和会议环节设置令人印象深刻。中方的防控经验对葡具有很高的参考价值。

阿尔巴尼亚卫生研究院主任阿尔巴·菲科表示，阿医疗专家对中国采取传统中医和西医结合治疗方法很感兴趣，希望两国之间的交流与合作能够进一步扩大。（参与记者：温新年、陈俊侠、林晶、章亚东）

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