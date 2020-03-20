国际观察：作为巴西议员，这是严重失责！

正当中国与世界各国在共同抗击新冠疫情之时，巴西总统博索纳罗之子、巴西众议员爱德华多·博索纳罗18日在社交平台推特上诬称新冠肺炎疫情危机的罪魁祸首是中国，并无端指责中国抗击新冠肺炎疫情举措、污蔑中国政治制度。对此，中国驻巴西大使杨万明杨发推文指出，有关言论是对中国和中国人民的恶毒攻击，中方绝不接受。

杨万明大使在其官方推特账号上回应指出：“你(爱德华多)的言论是对中国和中国人民的恶毒攻击，我们绝不接受。你作为联邦众议员和有特殊身份的公众人物，发表此番反华言论，非常不妥，将给中巴两国友好带来伤害。我对你的推文表示严厉谴责，要求你撤销此条推文，并向中国人民道歉。我将向巴西外交部和众议院表达中方的严重不满和抗议。”

此外，由于爱德华多的不当言论与美国总统特朗普如出一辙，中国驻巴西大使馆发文对其进行了严厉批评，推文指出：“你的言论并不陌生，无非是在学舌你的朋友。你最近去了一趟迈阿密，带回了思想病毒，毒害的是中巴两国人民的友好感情。你缺乏基本常识和国际视野，对中国无知，对世界无知，对历史无知。奉劝你不要争当美国在巴的代言人，否则会栽大跟头。”

相关推文发出后，巴西各主流媒体纷纷予以关注，包括巴西G1网在内的主要媒体都在主要页面对中国大使的推文进行了报道，巴西众议长罗德里戈?马亚随即在推特就爱德华多轻率的言论，代表众议院向中国和杨万明大使道歉。他在推文中写道，“爱德华多的表态同巴中全面战略伙伴关系的重要性相悖。我和巴众议院重申高度重视巴中两国间的兄弟情谊，希双方建立更深厚的关系”。

对于爱德华多的此番言论，中国社科院巴西研究中心执行主任周志伟认为，在不求证信息可靠性的基础上，污蔑中国是全球疫情蔓延的罪魁祸首，这完全是典型的污名化做法。恰恰是中国采取了果断措施，不仅最大限度地限制疫情外流，而且也给世界其他国家提供了应对疫情的时间窗口。作为巴西议员，作为总统儿子，作为巴西众议院外交委员会成员，他的做法不是促进友好合作的国际关系，而是到处树敌和建藩篱，这是一种严重的失责。

3月20日，中国驻巴西大使馆就此事发表声明，指出作为巴西联邦众议员和有特殊身份的公众人物，爱德华多发表的涉华言论造成十分恶劣的影响，严重侮辱中国的国家尊严，严重伤害了14亿中国人民的感情，同时也损害了巴西在中国人民心中的良好形象，对两国开展务实合作带来干扰。爱德华多的言行极其错误，是完全不可接受的，中方对此予以强烈谴责。

声明还说，中方没有接受巴西外长阿劳若18日晚的交涉。爱德华多众议员必须就其公然挑衅行为向中国人民道歉。中方将始终坚决捍卫原则，绝不会在涉及自身核心利益的问题上采取隐忍态度，希望巴方个别人士不要存有不切实际的幻想，更不要低估中方捍卫自身利益的意志和能力。

事实上，新冠病毒疫情在世界各地暴发以来，中国不断向各国提供物资和技术援助，协助各国应对疫情。据中国驻巴西大使馆透露，目前中方正在根据巴西卫生部请求，协助巴方自华采购急需的医疗物资。

世卫组织多次表示，反对将新冠病毒污名化。该组织卫生紧急项目负责人迈克尔?瑞安表示，我们要求每个人在这一刻都抱有团结的想法，这是需要一起抗击病毒的时刻，而不是责怪谁。我们现在要确认所需要做的事情，从而确定地快速前进，同时避免将病毒同种族或其他领域相联系的表达。

正如我驻巴西大使馆所正告的：奉劝爱德华多议员，“不要做不符合自己身份的事，不要讲对两国关系发展不利的话，不要做有损两国合作的事。”

(责编：于洋、刘洁妍)