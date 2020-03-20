人民网>>国际

国际观察：作为巴西议员，这是严重失责！

鲁扬

2020年03月20日14:41  来源：人民网-国际频道
 

正当中国与世界各国在共同抗击新冠疫情之时，巴西总统博索纳罗之子、巴西众议员爱德华多·博索纳罗18日在社交平台推特上诬称新冠肺炎疫情危机的罪魁祸首是中国，并无端指责中国抗击新冠肺炎疫情举措、污蔑中国政治制度。对此，中国驻巴西大使杨万明杨发推文指出，有关言论是对中国和中国人民的恶毒攻击，中方绝不接受。

杨万明大使在其官方推特账号上回应指出：“你(爱德华多)的言论是对中国和中国人民的恶毒攻击，我们绝不接受。你作为联邦众议员和有特殊身份的公众人物，发表此番反华言论，非常不妥，将给中巴两国友好带来伤害。我对你的推文表示严厉谴责，要求你撤销此条推文，并向中国人民道歉。我将向巴西外交部和众议院表达中方的严重不满和抗议。”

此外，由于爱德华多的不当言论与美国总统特朗普如出一辙，中国驻巴西大使馆发文对其进行了严厉批评，推文指出：“你的言论并不陌生，无非是在学舌你的朋友。你最近去了一趟迈阿密，带回了思想病毒，毒害的是中巴两国人民的友好感情。你缺乏基本常识和国际视野，对中国无知，对世界无知，对历史无知。奉劝你不要争当美国在巴的代言人，否则会栽大跟头。”

相关推文发出后，巴西各主流媒体纷纷予以关注，包括巴西G1网在内的主要媒体都在主要页面对中国大使的推文进行了报道，巴西众议长罗德里戈?马亚随即在推特就爱德华多轻率的言论，代表众议院向中国和杨万明大使道歉。他在推文中写道，“爱德华多的表态同巴中全面战略伙伴关系的重要性相悖。我和巴众议院重申高度重视巴中两国间的兄弟情谊，希双方建立更深厚的关系”。

对于爱德华多的此番言论，中国社科院巴西研究中心执行主任周志伟认为，在不求证信息可靠性的基础上，污蔑中国是全球疫情蔓延的罪魁祸首，这完全是典型的污名化做法。恰恰是中国采取了果断措施，不仅最大限度地限制疫情外流，而且也给世界其他国家提供了应对疫情的时间窗口。作为巴西议员，作为总统儿子，作为巴西众议院外交委员会成员，他的做法不是促进友好合作的国际关系，而是到处树敌和建藩篱，这是一种严重的失责。

3月20日，中国驻巴西大使馆就此事发表声明，指出作为巴西联邦众议员和有特殊身份的公众人物，爱德华多发表的涉华言论造成十分恶劣的影响，严重侮辱中国的国家尊严，严重伤害了14亿中国人民的感情，同时也损害了巴西在中国人民心中的良好形象，对两国开展务实合作带来干扰。爱德华多的言行极其错误，是完全不可接受的，中方对此予以强烈谴责。

声明还说，中方没有接受巴西外长阿劳若18日晚的交涉。爱德华多众议员必须就其公然挑衅行为向中国人民道歉。中方将始终坚决捍卫原则，绝不会在涉及自身核心利益的问题上采取隐忍态度，希望巴方个别人士不要存有不切实际的幻想，更不要低估中方捍卫自身利益的意志和能力。

事实上，新冠病毒疫情在世界各地暴发以来，中国不断向各国提供物资和技术援助，协助各国应对疫情。据中国驻巴西大使馆透露，目前中方正在根据巴西卫生部请求，协助巴方自华采购急需的医疗物资。

世卫组织多次表示，反对将新冠病毒污名化。该组织卫生紧急项目负责人迈克尔?瑞安表示，我们要求每个人在这一刻都抱有团结的想法，这是需要一起抗击病毒的时刻，而不是责怪谁。我们现在要确认所需要做的事情，从而确定地快速前进，同时避免将病毒同种族或其他领域相联系的表达。

正如我驻巴西大使馆所正告的：奉劝爱德华多议员，“不要做不符合自己身份的事，不要讲对两国关系发展不利的话，不要做有损两国合作的事。”

(责编：于洋、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved