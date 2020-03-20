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综述：欧洲新冠肺炎疫情继续快速蔓延

2020年03月20日14:35  来源：新华网
 

　　新华社里斯本3月19日电 综述：欧洲新冠肺炎疫情继续快速蔓延

　　新华社记者

　　19日，欧洲新冠肺炎疫情继续快速蔓延。意大利累计新冠肺炎确诊病例突破4万例，德国和法国累计确诊分别超过一万例。欧洲累计新冠肺炎确诊病例已超过10万。

　　摩纳哥元首阿尔贝二世亲王办公室19日发表声明，确认阿尔贝二世亲王新冠病毒检测结果呈阳性。他成为全球首位被确诊的国家元首。

　　负责英国“脱欧”事务的欧盟首席谈判代表巴尼耶19日在社交媒体上说，他的新冠病毒检测结果呈阳性。

　　据各国19日官方统计，意大利单日新增确诊病例5322例，累计确诊突破4万，死亡人数达到3405人。西班牙累计确诊达到17147人，单日新增确诊3431例。英国累计确诊3269例，单日新增643例。

　　截至19日，瑞士、荷兰、奥地利、比利时、挪威、瑞典、丹麦等国，累计确诊人数过千，每天新增确诊病例都在百人以上。葡萄牙、捷克、爱尔兰、卢森堡虽然累计人数仍在千人以下，但每天都以三位数在增加。保加利亚和塞尔维亚确诊人数当日首次破百。

　　目前，欧洲各国纷纷出台了严厉的防范措施，多国宣布进入“紧急状态”或“封城”，或重新启动边境管控。

　　葡萄牙总统德索萨18日宣布全国进入紧急状态，为期15天。这是葡萄牙历史上首次实行全国紧急状态。葡萄牙总理科斯塔19日承诺，政府会“最大限度地控制疫情蔓延，最小限度地影响人民的日常生活”。

　　西班牙卫生部长萨尔瓦多·伊拉19日说，尽管西班牙现在每天新增确诊人数增长很多，国家陷入最困难的时刻，但正在接近“峰值”。

　　英国首相约翰逊19日说，英国疫情可以在未来12周内得到控制，但前提是民众要按照政府的建议去做。从19日开始，英国国内疫情较严重的伦敦将关闭部分地铁站。

　　为应对新冠肺炎疫情，欧盟开始采取对其以外人员入境实施旅行限制等多项措施。19日，欧盟宣布出资5000万欧元成立医疗设备共用战略储备库，购置呼吸机、医用口罩和防护服等医用设备，向医疗物质紧缺的成员国提供援助。

　　面对欧洲肆虐的疫情，中国伸出友谊之手，提供力所能及的帮助。欧盟委员会主席冯德莱恩18日分别以英文、法文、德文三种语言录制视频讲话，感谢中国为欧盟抗击新冠肺炎疫情提供支持。

　　19日，中国与欧洲10多个国家举行防控新冠肺炎疫情视频交流会。中国专家和法国、葡萄牙、丹麦等国的卫生部门官员及疫情防控专家分享了中国的抗疫经验。（执笔记者：温新年；参与记者：李洁、谢宇智、陈晨、徐永春、张家伟、桂涛、张毅荣、张修智、袁亮、和苗、杨晓红、于帅帅、于涛、石中玉、蒋雪、唐琳、陈序、高磊、彭立军、林惠芬）

(责编：于洋、刘洁妍)
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