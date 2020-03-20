日本新冠肺炎确诊病例达到962例

新华社东京3月20日电（记者华义）据日本广播协会（NHK）电视台20日统计，截至10时30分（北京时间9时30分）日本国内新冠肺炎确诊病例较前一日同期新增39例，其中东京都新增7例；确诊病例达到962例（含包机归国人员确诊14例），累计死亡33例。

截至目前，日本47个都道府县已有39个出现确诊病例。其中确诊患者超过100人的有北海道157人，爱知县134人，大阪府119人，东京都118人。

此外，“钻石公主”号邮轮确诊患者总数为712人，其中不包括各国接回后确诊的病例，也不包括船上隔离期满自由回家后确诊的日本人。

另据日本厚生劳动省19日统计，日本国内已有215名患者出院，“钻石公主”号邮轮确诊患者712人中已有551人出院，7人死亡。

厚生劳动省19日最新统计显示，截至19日，不包括“钻石公主”号邮轮，日本共对14072人进行了聚合酶链式反应（PCR）检测。另据日本媒体19日报道，日本医师会18日公布了来自26个都道府县地方医师会的调查结果，该调查显示，2月26日至3月16日期间，医生认为有必要进行聚合酶链式反应检测但保健所不给检测的案例至少有290件。

19日晚，日本政府应对疫情专家小组再次召开会议，评估日本疫情形势。专家小组认为虽然日本疫情目前得到控制，但仍然有必要坚持迄今对策方针。日本国内传染源不明的患者正在增加，如果控制不好，任何地区都可能出现病例大幅增长的情况，且有可能引发全国范围流行。日本厚生劳动省要求各地医疗机构做好准备，以应对患者大幅增加的情况。

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