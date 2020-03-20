美疾控中心：美国新冠肺炎住院患者近四成为青壮年

新华社洛杉矶3月19日电（记者谭晶晶）美国疾病控制和预防中心最新发布的一份报告显示，美国新冠肺炎入院患者中，有38%的患者年龄在20岁至54岁之间，占比最大。这说明任何年龄段的成年病例都可能因重症住院治疗，不可掉以轻心。

这份18日发布的报告研究了从2月12日至3月16日之间美疾控中心报告的4226例新冠肺炎病例。在508名住院患者中，年龄在20岁至54岁之间的占38%，55岁至64岁之间的占17%，65岁至84岁之间的占36%，85岁以上的占9%。

报告显示，与其他国家一样，美国年长群体的患病严重程度和死亡风险相对更高。所有患者中，53%进入重症监护室治疗的患者和80%的死亡病例为65岁以上的群体。

报告称，这些研究数据与中国报告的数据相似，中国的研究数据也显示绝大多数死亡病例是60岁以上的患者。

但报告也表示，这些初步数据显示，任何年龄段的新冠肺炎成年患者都有可能出现严重病情从而需要住院治疗，都有可能进入重症监护室和死亡。

美国疾控中心建议，为防控新冠肺炎疫情，所有年龄段的人群减少社交活动，增加人们之间的物理距离。

据约翰斯·霍普金斯大学统计数据，截至美国东部时间19日19时（北京时间20日7时），美国累计新冠肺炎确诊病例13159例，死亡176例。

(责编：于洋、杨牧)