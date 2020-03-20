中国抗疫彰显负责任大国担当

“我们坚决维护中国人民生命安全和身体健康，也坚决维护世界各国人民生命安全和身体健康，努力为全球公共卫生安全作出贡献。”

面对突如其来的新冠肺炎疫情，习近平总书记从一开始就明确要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，明确要求扩大疫情防控国际合作，体现负责任大国担当。在抗击疫情的严峻斗争中，中国始终坚持人民至上、生命至上的理念，充分发挥制度优势，举全国之力抗击疫情。经过两个月的艰苦努力，中国疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。中国防控疫情取得的显著成效，为世界各国防控疫情争取了宝贵时间，作出了重要贡献，得到国际社会普遍赞扬。

疫情发生以来，党中央高度重视，重点支持湖北和武汉疫情防控工作，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，坚决遏制疫情扩散蔓延势头。党中央一声令下，人民解放军、中央和国家部委、各省区市鼎力相助、火线驰援，打响了疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。在这场严峻斗争中，武汉人民识大体、顾大局，自觉服从疫情防控大局需要，主动投身疫情防控斗争，作出了重大贡献，让全国全世界看到了武汉人民的坚韧不拔、高风亮节。湖北全省和全国援鄂医务工作者白衣执甲、逆行出征，无私忘我、救死扶伤，展现了医者仁心、大爱无疆的崇高精神，感动了中国，感动了世界。全国人民广泛动员、众志成城，构筑起联防联控、群防群控的严密防线。中国抗击疫情的行动和成效，向世界展现了中国力量、中国精神，彰显了中华民族同舟共济、守望相助的家国情怀。

中国共产党始终以为人民谋幸福为自己的初心和使命，坚持以人民为中心的发展思想，在疫情面前坚守人民至上、生命至上的理念，这是一脉相承、一以贯之的。世间万物，人是最宝贵的。中国抗击疫情的所有措施都首先考虑尽最大努力防止更多群众被感染，尽最大可能挽救更多患者生命。我们也相信，只有尽早战胜疫情，才能尽快恢复经济社会秩序，把疫情造成损失降到最低，同时也为世界经济稳定注入信心。

中国抗击疫情的行动，得到国际社会鼎力相助。许多国家迅速向中国提供医疗物资等援助，邻国女孩为中国抗疫街头募捐的情景深深感动了全中国人民。对危难关头各国伸出的援手，中国人民心怀感激，永远不会忘记！疫情发生后，中国始终本着公开、透明、负责任的态度，及时向国内外发布疫情信息，第一时间分享病毒研究成果，积极回应国际社会关切，同世界卫生组织保持良好沟通，同有关国家分享防疫和救治经验，加强抗病毒药物及疫苗研发国际合作，向其他出现疫情扩散的国家和地区提供力所能及的援助，为全球抗疫注入正能量。中国抗疫，不仅是对中国人民生命安全和身体健康负责，也是对全球公共卫生事业尽责。

疫情没有国界，病毒是人类共同的敌人。目前，疫情在全球扩散蔓延，形势令人担忧。当此之际，各国团结合作是战胜疫情的最有力武器。新冠肺炎疫情的发生再次表明，人类休戚与共。国际社会必须树立人类命运共同体理念，守望相助，携手应对风险挑战，共同护佑世界各国人民的康宁。历史将一再证明，这是唯一正确的选择。

《 人民日报 》（ 2020年03月19日 01 版）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)