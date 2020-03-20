新华社日内瓦3月19日电 新闻分析：全球抗疫“大考”难在哪儿？

新华社记者刘曲

世界卫生组织18日说，全球报告的累计新冠肺炎确诊病例数已超过20万例，死亡超过8000例。面对疫情全球多点暴发的态势，各国不断升级防控措施，已有数十个国家宣布进入紧急状态，还有多国已采取最严厉的“封城”甚至“封国”措施。但看来短期内仍难以遏制疫情在一些国家蔓延的态势。那么，现阶段疫情防控究竟难在哪里？

首先，随着入院患者数量持续增加，各国医疗资源普遍面临极大压力。一些国家不得不调整检测和治疗策略，不再全力排查每一名疑似人员，而是通过尽量延缓疫情峰值到来为医疗系统争取时间。

英国政府12日宣布应对疫情从“遏制”进入“延缓”阶段，要求有症状者自觉在家隔离7天，只有症状恶化的人才建议与当地医院联系。政府首席科学顾问帕特里克·瓦兰斯解释说，目前最重要的是让疫情尽量延后达峰，让病例数增长曲线更趋平缓，避免医疗体系不堪重负，并希望最终能在“更多人群中对这一疾病产生一定程度的免疫力”。

荷兰首相吕特16日发表电视讲话说，“政府在做的是控制病毒只在低风险人群中传播，希望可以建立群体免疫力，让医疗系统有能力处置所有患者。”

在美国《科学》杂志近日刊登的一篇报道中，底特律亨利·福特卫生系统临床微生物部门负责人萨穆埃尔表示，虽然美国疾病控制和预防中心已宣布扩大检测范围，但美国医院大规模检测仍面临诸多障碍，一个关键原因是有检测资质机构数量很少，且获取资质十分困难。

世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安在18日例行记者会上表示，全力检测并识别每个疑似病例，意味着在无法确定具体感染者的情况下，后续还要对他们的所有联系人追踪、检测、识别、隔离，将消耗极大的公共卫生资源。基于各国国情，这一方案可能难以全面推广。一些国家和地区的医疗资源负荷确实已达极限，比如欧洲疫情重灾区意大利，能拯救这么多患者生命“已属奇迹”。

其次，在多数国家和地区疫情已转为社区传播为主的情况下，减少人际接触仍是最有效的抑制病毒传播手段，但由于各国国情不同，政府出台防控措施及执行力度不尽相同，这也给全球有效抗疫带来了不小的难度。

欧盟及其成员国领导人17日召开视频峰会决定，同意采取对欧盟以外人员入境实施旅行限制等防控措施，但欧盟内部跨境交流可能难以避免。14日，比利时娱乐性公共活动取消、酒吧和餐厅关闭等一系列抗疫措施第一天生效，但大量比利时人去邻国的餐饮店和商场消费。

欧洲还有大量人员每天跨境上班，因担心邻国关闭边境而导致本国医护人员短缺，卢森堡政府16日决定为所有跨境到卢森堡工作的医护人员及家属在卢境内提供免费住宿。

再次，文化和认识差异以及措施执行力度等因素也给防疫增添了难度。一些国家的民众仍认为新冠肺炎与季节性流感并无太大差别，对佩戴口罩等防护措施的看法也不尽相同。以疫情形势严峻的意大利为例，直到本月8日，新华社记者在罗马的街头还看不到有人佩戴口罩，市内公园和往常一样热闹，几乎感受不到疫情影响，直到10日政府宣布全国“封城”后民众生活才发生明显变化。

18日记者会上，世卫组织总干事谭德塞高度评价了韩国的抗疫经验。谭德塞说，“一个月前，韩国面临着社区加速传播的情况，但它没有放弃”。韩国采取的措施包括教育和授权基层社区，使其参与抗疫工作；制定创新的检测策略，并扩大实验室检测能力；合理调配口罩的使用；在特定区域进行详尽的接触追踪和检测；在指定设施而不是医院或家中隔离疑似病例等。

“世卫组织正在与其他发生社区传播的国家团结合作，将在韩国及其他地方学到的经验应用于当地。”谭德塞表示，目前阶段世卫组织继续建议隔离、检测和治疗每一例疑似病例，并追踪每一位接触者，这必须成为每个国家应对策略的支柱，也是防止社区广泛传播的最大希望所在。

瑞安也强调，较为平衡的防控策略是在全社会范围减少社交活动、增加人们之间的物理距离，同时将确诊和疑似病例与其他人隔离开一段时间，两相结合能非常有效地抑制病毒传播。

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