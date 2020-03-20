“团结起来就能共渡难关”

东隆（缅甸）服装有限公司厂房内，工人们正在加紧生产。

本报记者 李秉新摄

3月17日晚，一架来自中国的飞机装载着15吨当地制衣厂急需的生产材料，平稳降落在缅甸仰光国际机场。“这批物资将满足11家制衣厂未来1个月的生产需求。我代表这些制衣厂上万名工人感谢中国。”仰光省议会财政、计划与经济委员会主席珊达敏表示。

成衣是缅甸主要出口创汇商品。自新冠肺炎疫情发生以来，缅甸运输业务面临困难，不少行业受到影响。其中，400余家制衣厂所需原材料未得到及时供应，不少工厂无法正常运转。随着中国新冠肺炎疫情防控形势持续向好，复工复产积极有序推动。在缅甸投资委员会、海关、仰光省政府和议会等部门大力配合下，货运包机运输的生产原材料很快运送到工厂。缅甸中国企业商会纺织与制衣分会会长施坤表示，此次运输的物料主要来自广州、上海等地。对于缅甸纺织成衣产业链来说，物资的到来能维持工厂正常运转，保障工人就业。

记者在此次空运原材料接收方之一的东隆（缅甸）服装有限公司厂房里看到，新到的面料、辅料堆满了货架。厂长曹永华满脸笑容地说：“这下好了，我们可以开足马力，把前一段时间开工不足的损失补回来。”她向记者介绍说，这个厂由上海东隆羽绒制品有限公司投资，有1000多名工人。在伊洛瓦底省勃生市还有一个2500人的大厂，将来还要建第三个厂。公司看好这片土地，对两国的友好合作很有信心，对确保制衣产业链正常运行很有信心。

“这体现了共同抗疫的胞波情谊。”中国驻缅甸大使馆经济商务参赞谭书富说，下一步还将有更多其他产品所需原材料通过陆上交通运抵缅甸。一些行业产业链遇到困难是暂时的，中缅两国已做好准备率先恢复起来。

缅甸全国工商联秘书长钦钦内表示，不仅是服装制衣企业，电子元器件、鞋类和箱包制品等产业也都需要中国的原材料。产业链上游有保障，缅甸经济就不会出现大的波动。缅甸政府为降低新冠肺炎疫情对企业的影响也采取了减税、低息贷款等措施。“此次疫情是全球共同挑战，各国人民团结起来就能共渡难关。”

（本报仰光、曼谷3月19日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月20日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)