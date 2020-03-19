王毅同法国外长勒德里昂通电话

新华社北京3月19日电 3月19日，国务委员兼外长王毅应约同法国外长勒德里昂通电话。

勒德里昂高度赞赏中方基本战胜国内新冠肺炎疫情，衷心感谢中方向法方提供医疗物资援助并调配解决法方采购需求，积极评价法中抗击疫情合作。勒德里昂说，法国疫情正处于上升阶段，法方愿学习借鉴中方防控经验，采取强有力措施，争取尽早战胜疫情。

王毅表示，疫情在全球范围内呈现多点暴发态势，法国也面临疫情挑战，中方对此致以诚挚慰问，相信在马克龙总统领导下，法国一定能够最终战胜疫情。

王毅说，中法有着相互支持的传统。中方不会忘记法方对中国人民抗击疫情给予的宝贵支持和帮助。出于中法友好，中方已克服困难向法方提供一批医疗物资援助。这些物资包装箱上贴有“千里同好，坚于金石”的标签，是中法两国人民患难与共、守望相助的生动写照。我们也将对法方采购需求尽力提供必要协助，并通过视频会议等方式加强卫生防疫经验分享，在新发传染病防控、病毒学、疫苗研究等方面开展合作。

王毅强调，疫情是人类的共同敌人，需要国际社会共同应对。中方从一开始就本着公开透明和负责任态度，同国际社会分享抗疫信息，为各国防控疫情争取了宝贵时间。现在，中国秉持人类命运共同体理念，正在向近100个国家提供不同形式的抗疫支持，包括援助急需的医疗物资、分享防控经验、派出专家团队等。遗憾的是，个别国家企图把疫情政治化、将病毒标签化、对中国污名化。这种行径不利于国际社会团结，也严重妨碍各国携手共同应对疫情，必须坚决明确抵制和反对。

王毅强调，目前中方有大量华侨华人和留学生在法国工作、学习和生活，他们都是中法友好的使者，都愿为促进中法合作作出贡献。面对疫情挑战，中国驻法使馆已经并将继续向他们提供关爱和援助，希望法国政府也能关注他们的安全和健康，提供必要的防护协助和医疗保障。勒德里昂表示，法方高度重视在法华侨华人和留学生的健康安全，一定会为他们特别是留学生提供支持和照顾。

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