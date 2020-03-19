新华社北京3月19日电 题：“疫情没有影响我们在中国投资的信心”——在华外资企业加快复工复产

新华社记者

春分时节，上海自贸区临港新片区的特斯拉超级工厂车间整洁有序，一辆辆Model 3电动汽车沿着自动传送带缓缓前进。

在当地政府支持和帮助下，特斯拉上海超级工厂克服众多困难，早在2月10日就已复工复产，成为国内最早复工复产的车企之一。特斯拉相关负责人介绍，随着中国疫情防控形势向好，特斯拉中国将加快生产，为消费者提供更多更好的产品和服务。

辽宁沈阳铁西区，中德装备园内，总投资约41亿美元的重大外资项目——华晨宝马新工厂和扩能改造项目工地又热闹了起来。华晨宝马集团有关负责人表示：“疫情没有影响我们在中国投资的信心。”

在国内外疫情影响下，支持外资企业复工复产是稳外资的当务之急。相关部门和地方纷纷采取举措，及时解决外资企业复工复产中遇到的困难和问题。

商务部与中国美国商会、中国欧盟商会举办电话会，帮助企业解决复工复产问题；帮助飞利浦、三星、宝马、爱立信等产业链龙头企业协调解决跨省配套复工问题；

广东省发挥“省长联系跨国公司直通车机制”作用，积极回应沃尔玛、LG等40家跨国企业和相关商会的诉求，此外巴斯夫等外资大项目已复工建设；

针对英特尔成都工厂等企业供应链问题，成都高新区、成都市口岸与物流办公室等单位协调帮助企业利用香港往返成都包机运送原材料，维持生产线正常运转……

系列措施成效正在显现。商务部外资司司长宗长青介绍，从商务部掌握的一万家重点外资企业的复工复产情况看，截至3月12日，除湖北外，全国六成的制造业重点外资企业复产率达到了70%以上，其中，近一成的企业已完全复产，一成的企业复产率在90%至100%之间，约四成的企业复产率在70%至90%之间。复产率不到30%的仅占3%。

从服务业重点外资企业复工复产情况看，除湖北外，全国四成多的服务业重点外资企业复产率达到了70%以上，其中，两成的企业已完全复工复产，近一成的企业复产率在90%至100%之间，两成的企业复产率在70%至90%之间。复产率不到30%的占两成，主要是餐饮、百货等“面对面”的服务行业。

“外资基本盘是稳的。”国家发改委外资司副司长吴红亮说，随着复工复产大力推进，产业链上下游环节逐步打通，总体形势正在好转。“3月份以来，外资企业在华生产经营逐步正常，订单完成情况不断好转，企业信心加快恢复。”

面对疫情冲击，一批有战略眼光的跨国公司没有止步，反而加快了在中国的投资布局步伐。零售巨头开市客（Costco）宣布将在上海开设中国大陆第2家门店；丰田将与一汽合作，在天津投资兴建电动车工厂；星巴克将在江苏昆山投资1.29亿美元建造绿色环保的咖啡烘焙工厂……

“蓬勃发展的中国大市场对外国投资的吸引力不会因一场疫情而改变。”宗长青说，我国经济长期向好的基本发展趋势不会变，我国超大市场规模的强大磁吸力不会变，我国在产业配套、人力资源、基础设施等方面的综合竞争优势不会变。

“我们对中国市场的潜力和长期发展充满信心。”强生中国区主席宋为群表示，“疫情过后，我们看到未来老百姓对卫生健康更为关注，对高质量健康产品和服务的需求不断增加，政府对打造完善的医疗体制也会进一步推动，这些需求让我们更加坚定了服务健康中国的信心。”

吴红亮表示，要抓好稳外资工作，继续帮助外资企业解决复工复产难点堵点，特别是尽快实现满产达产。抓好缩减外资准入负面清单，扩大鼓励外商投资范围，加大标志性重大外资项目推进力度。随着开放红利进一步释放，外资企业在华长期发展信心将不断增强。（记者郁琼源、陈炜伟、安蓓、何欣荣、董小红、李倩薇）

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