新华社索非亚3月19日电 综述：“封欧”第一天 疫情仍肆虐

新华社记者

为应对新冠肺炎疫情，欧盟18日开始采取对其以外人员入境实施旅行限制等多项措施。欧洲地区当日新冠肺炎确诊病例继续增加，多国进一步升级防控措施，“震中”疫情仍然严峻。

世卫组织此前已宣布欧洲目前已成为疫情“震中”。截至布鲁塞尔时间18日23时，较前一日欧洲新增新冠肺炎确诊病例14453例，累计92099例，新增病亡751例，累计病亡4190例，新增确诊病例和新增病亡病例均创单日最高。

疫情最严重的仍是意大利，截至布鲁塞尔时间18日23时该国新增确诊病例4270例，德国新增2756例，西班牙新增2941例，法国新增1404例，英国新增676例，比利时新增243例，均创新增确诊病例单日最高。

同日，葡萄牙和北马其顿宣布全国进入紧急状态；北欧重疫国瑞典宣布动用军队建立方舱医院；塞浦路斯和马耳他宣布禁止所有国家航班入境；奥地利宣布推出380亿欧元的抗疫和经济援助计划；波兰启动约470亿欧元的经济刺激计划；英国宣布所有学校停课；克罗地亚停止一切娱乐活动。

目前已有捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚、斯洛伐克、波黑、爱沙尼亚、拉脱维亚、摩尔多瓦、北马其顿12个中东欧国家宣布进入紧急状态；意、法、西等国纷纷“封城”“断航”，疫情防控升至“最高级”。然而，所有这些严厉防控措施仍未能扭转欧洲疫情汹涌蔓延的趋势。

欧洲公共卫生专家表示，欧洲各国新增确诊病例持续增高的主要原因是检测滞后，欧盟及各成员国实施的抗疫措施何时解除还要视疫情发展而定。

德国总理默克尔18日晚发表电视讲话说，新冠肺炎疫情是德国自二战以来遭遇的最大挑战。她呼吁民众严格遵守政府出台的限制性措施。

默克尔说，由于至今没有特效疗法或疫苗，政府能做的只有放缓病毒传播的速度，为研发药物和疫苗争取时间。

意大利高等卫生研究院院长布鲁萨费罗说，意大利医学机构仍在评估目前所采取隔离措施的效果。

18日是奥地利全国进入“应急运行模式”的第三天。奥地利总理库尔茨当天对媒体表示，严格防疫措施已产生效果，减少了民众相互接触，但要达到延缓疫情发展速度的目标，仍需要全体国民坚持不懈。

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安表示，基于欧洲各国国情，较为平衡的策略是在全社会范围减少社交活动、增加人们之间的物理距离以及号召人们自行隔离，同时将确诊和疑似病例与其他人隔离，两相结合就能有效抑制病毒传播。（执笔记者：王欣然；参与记者：张保平、张琪、林晶、和苗、石中玉、于涛、陈占杰、张修智、陈晨、赵永春、唐霁、蒋雪、陈序、林惠芬、张家伟、任珂、温新年、高磊、章亚东、彭立军）

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