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综合消息：非洲新冠肺炎病例持续增加 多国加强入境管控

2020年03月19日21:16  来源：新华网
 

　　新华社约翰内斯堡3月18日电 综合新华社驻非洲记者报道：非洲多国新冠肺炎确诊病例18日持续增加。为加强疫情防控，有更多国家采取了暂停从一些国家入境的航班、强制隔离入境人员等措施。

　　尼日利亚政府18日宣布该国新增5例新冠肺炎病例，累计病例增至8例。尼政府当天表示，将从21日起暂时取消对13个国家公民已颁发的签证，从21日起来自这些国家的航班也将被禁止入境，同时将禁止前往上述国家的公务旅行。

　　塞内加尔卫生和社会行动部18日说，该国新增5例确诊病例，累计病例增至36例。塞政府还宣布，所有在抵达塞内加尔前25天去过病例较多国家的人员都将被强制隔离。塞内加尔还暂停了所有往返法国、西班牙和意大利等国的航班。

　　科特迪瓦截至18日有9例确诊病例，其中1例已治愈。科特迪瓦新冠肺炎防疫委员会当天宣布，将从19日起取消来自病例较多国家的航班。

　　毛里塔尼亚卫生部18日宣布该国确诊第二例新冠肺炎病例。毛里塔尼亚政府决定，所有从病例较多地区到达毛里塔尼亚的旅客都将被强制隔离14天。所有公立和私立学校将关闭一周，随后根据实际情况决定是否延长。

　　贝宁卫生部18日说，该国确诊第二例新冠肺炎病例。贝宁政府宣布，自19日起限制旅客从陆地口岸出入境，所有从机场入境的旅客都需要隔离14天。

　　博茨瓦纳政府18日宣布一系列措施，包括从23日起关闭全国所有学校，暂停来自病例较多国家的旅客入境，取消大规模聚集性活动等。

　　此外，18日刚果（金）宣布新增7例病例，累计病例增至14例；肯尼亚宣布新增3例病例，累计病例增至7例；赤道几内亚宣布新增1例病例，累计病例增至4例；卢旺达宣布新增3例病例，累计病例增至11例。（执笔记者：荆晶；参与记者：吴长伟、邢建桥、郑扬子、王松宇、乔本孝、张玉亮、肖玖阳、张改萍、王守宝、储信艳、杨孟曦、许正、郭骏、文浩）

(责编：燕勐、杨牧)
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