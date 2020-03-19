综合消息：拉美防疫压力增大 多国加强应对措施

新华社波哥大3月18日电 综合新华社驻拉美地区记者报道：拉美地区新冠肺炎确诊病例18日继续增加，防疫压力增大，多国纷纷加强应对措施。

巴西卫生部18日宣布，该国新冠肺炎确诊病例增至428例，死亡4例。巴西总统博索纳罗当天提议国家进入公共灾难状态，但最终将由国会投票决定。博索纳罗还表示考虑关闭部分边境并实施医疗产品免税、援助民航企业等措施。

墨西哥卫生部18日宣布，累计确诊118例新冠肺炎病例，较前一日新增25例。墨外交部18日说，已与美国沟通，准备共同面对地区疫情。墨外交部强调会按世界卫生组织建议制定抗疫策略。

哥伦比亚卫生和社会保障部18日说，该国新增27例确诊病例，累计病例达102例。哥总统杜克说，政府将采取的措施包括采购医疗设备，加快检测疑似病例，重点治疗危重患者等。

智利累计确诊病例18日增至238例。总统皮涅拉宣布，从19日零时起全国进入为期90天的灾难紧急状态，政府可采取限制聚集性活动、限制人员车辆流动等措施，军队可在紧急情况下维护社会治安。

秘鲁卫生部18日宣布，新增28例确诊病例，累计病例达145例。总统比斯卡拉当天宣布即日起全国范围内实施宵禁等措施。秘鲁还将利用现有设施，改造设立隔离区，用于安置轻症患者。

巴拿马卫生部说，截至18日18时，确诊病例较17日增加23例，累计达109例。总统科尔蒂索当晚说已签署总统令，内容包括从即日起实施宵禁，兴建一所100张床位的医院，对与疫情相关卫生用品和食品实行“零关税”等。

18日，厄瓜多尔报告新增57例确诊病例，累计病例增至168例，新增死亡1例，累计死亡3例；古巴报告新增4例确诊病例，累计病例11例；阿根廷报告新增19例确诊病例，累计病例97例，死亡3例；多米尼加报告新增确诊病例13例，新增死亡病例1例，累计确诊34例，死亡2例。（执笔记者：高春雨；参与记者：周星竹、吴昊、倪瑞捷、尹南、张笑然、张国英、郝云甫、苏津、范小林、林朝晖、朱婉君）

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