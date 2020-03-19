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专访：市场需要积极的应对疫情措施——访巴西瓦加斯基金会金融专家夏华声

2020年03月19日21:11  来源：新华网
 

　　新华社里约热内卢3月18日电 专访：“市场需要积极的应对疫情措施”——访巴西瓦加斯基金会金融专家夏华声

　　新华社记者陈威华 赵焱

　　“市场真正需要的是看到政府积极应对疫情发展的一系列配套措施，而不是大水漫灌式的降息和量化宽松。美国联邦储备委员会日前宣布的救市措施，没有化解投资者对美国新冠肺炎疫情的担心，因此救市效果有限。”巴西瓦加斯基金会金融专家夏华声日前在接受新华社记者采访时说。

　　夏华声表示，中央银行的重要作用是执行货币政策，维持金融体系安全，促进经济发展。谈到美联储15日宣布将联邦基金利率目标区间下调1个百分点到0%至0.25%之间，并启动7000亿美元量化宽松计划，他说：“这个决定给市场传递了两个信息：一是美国政府已经对控制疫情束手无策，这将给经济发展带来很大的负面影响；二是美联储最近两次在预期举行的货币政策会议前夕宣布紧急降息，让市场大吃一惊，表明美联储已经几乎无计可施，金融政策工具手段有限。”

　　他表示，从理论上说，降息有助于降低信贷成本，稳定通胀水平，创造就业岗位。降息虽然在短期内对市场会有一定激励作用，但因为疫情有在全球范围蔓延的危险，如果没有其他配套措施，而仅仅只是采取降息的决定，反倒会打击资本市场信心，加剧恐慌情绪。“真正能够稳定投资者信心的，是美国政府控制疫情发展的积极措施，避免在美国出现大规模社区传播。”

　　本次降息后，美联储已重返“零利率时代”，未来政策空间急剧缩小。夏华声说：“美联储未来能够采取的货币政策十分有限，很可能会效仿日本等经济体实行负利率，通过交易型开放式指数基金等方式干预市场。”

　　他认为，疫情来势汹汹，在这个节骨眼上拯救经济，除货币政策外，政府还应及时调整财政政策，比如减税、针对中小企业推出激励措施、加大政府投资、补助受疫情影响较大的经济领域等。

　　夏华声表示，巴西政府目前正努力通过扶助中小企业的方式来缓解疫情影响，避免企业破产造成大量失业。

　　巴西经济部16日宣布了系列措施，着力点是扶持贫困弱势群体和支持就业，其中834亿雷亚尔（约合163亿美元）将用于支持贫困人口及老年人，另有594亿雷亚尔（约合116亿美元）用于保障就业。

　　夏华声认为，疫情给巴西经济带来了较大的不确定性，尤其是若干行业的供应链面临困难。比如巴西所需的化肥和农药需从国外大量进口，一两个月后可能出现断供局面。不过，国际油价下降对运输业是一个重大利好，物流成本降低，将有助于巴西外贸。

　　他还表示，巴西股市两周内出现历史性的6次熔断，除外部因素外，还受国内形势变化的影响。目前巴西政府改革进程放缓，政府可自由支配的财政预算受到压缩，经济增长预期可能进一步下降，未来股市和经济增长仍有赖于改革进程的推进。

(责编：燕勐、杨牧)
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