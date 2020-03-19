分享抗疫经验，中非在共战疫情中守望相助、情比金坚

一

新冠肺炎疫情在全球加速蔓延，越来越多的非洲国家相继“沦陷”。一场远程视频会议，一次宝贵的经验分享，再次将中国和非洲紧紧相联。

北京时间3月18日下午4时，几经测试的远程视频会议系统在中国外交部、国家卫生健康委员会、海关总署大楼内，以及远在万里之外的非洲疾控中心和24个非洲国家首都同时上线。各国外交、卫生、海关等部门官员、专家及世界卫生组织驻有关非洲国家代表近300人参加了这次前所未有的视频会议，分享抗疫信息，交流防控经验。

会议召开之时，撒哈拉以南非洲共27个国家247人确诊感染新冠肺炎，非洲疫情呈加速扩散之势。由于非洲公共卫生体系相对薄弱，迫切希望国际社会提供支持和帮助。这场视频会议，是中国外交部会同国家卫生健康委员会根据疫情发展、因应非洲需要、精心协调组织的一次高水准、大范围、专家级会议。中方专家团队由中国科学院院士、疾控中心主任高福领衔，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友，北京大学第一医院呼吸内科主任王广发，国家入境管理工作专家组成员、宁波海关总检验师郑剑宁等顶级专家组成。

中方专家围绕疫情的发展与演变、新冠肺炎病毒的机理与防控、中国抗疫的策略与经验等进行了全面、深入介绍，并耐心细致地回答非洲同行关心的近50个问题。一组组数据，一个个方案，一幅幅图表，一次次讲解，从病毒演变到疫苗研发，从边境防控到社区管理，从临床治疗到个人防护，从武汉经验到全球实践，中方专家知无不言、言无不尽，毫无保留地向非洲同行分享，原计划两小时的会议足足开了三个半小时，干货满满。

非方与会官员和专家感谢中方在非洲抗疫工作的关键时刻，精心筹备此次视频会议，无私分享中方宝贵经验，认为会议内容丰富、翔实管用、及时解渴、受益良多，对帮助非洲防疫抗疫具有重要指导意义，将运用在本国防控工作中。

埃塞俄比亚卫生部长泰德西表示：“中国专家分享的经验正是埃方渴望学习的内容，将组织相关部门和研究机构学习”。

肯尼亚卫生部长卡格威表示：“肯方同20多个非洲国家共同参加了今天的会议，这是非常重要的一步。中方分享了大量知识，相信将极大助力肯尼亚人民抗击疫情”。

纳米比亚卫生部官员表示：“中方抗击疫情经验值得向全世界分享”。

莫桑比克卫生部官员表示：“中方积累的宝贵斗争经验，对莫来讲至关重要，更难能可贵的是中方表示将向非方提供物资和技术支持，展现了中非之间的兄弟情义，莫方对此深表感谢”。

毛里求斯卫生部官员表示：“会议解决了毛方许多疑惑，原本准备的问题都不用再问了”。

世卫组织驻布隆迪代表表示：“高度赞赏中方在疫情防控和国际合作方面展现的专业性和开放性，建议所有国家以此为榜样，合作共抗疫情”。

二

疫情在全球的蔓延如同一张试纸，快速有效地检验着各国的应对能力，也在生死考验中淬炼着朋友的忠贞和友谊。中非友谊源远流长，这场疫情再次见证中非友谊情比金坚。

疫情暴发以来，中国政府和人民在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，万众一心、众志成城，同疫情进行了最坚决、最全面、最彻底的斗争，取得了显著成效。

在中国面对疫情最严峻挑战的时刻，相隔万里的非洲国家和人民一如既往地给予中方理解与支持，纷纷为武汉加油，为中国祝福。所有与中国建交的非洲国家领导人和非盟委员会主席都来电来函或以其他方式向中方表达真挚的慰问和兄弟般的支持。非洲联盟部长理事会通过公报声援中国抗疫行动，这是全球首个重要地区组织和整个大洲集体发声向中方表示支持。不少非洲国家在自身条件有限的情况下，向中国提供了资金和物资都助。赤道几内亚政府向中国捐款200万美元，相当于该国人均捐款1.5美元。加纳总统夫人丽贝卡致彭丽媛教授的慰问信，代表了很多非洲朋友的心声。她说，“过去总是中国帮助我们，我们不胜感激。现在中国有了困难，我们虽然财力有限，但有义务、有责任伸出援手”。不少非洲在华留学生将中国当作第二故乡，在疫情紧张之时毅然决定留在中国，参与当地抗疫工作，被网友称为可亲可爱可敬的“逆行者”。贝宁在华留学的骨科医学研究生莱东翰对此表示：“我是外国人，但不是外人”。

句句真诚的问候，一份份暖心的捐赠，一个个奋战的身影，凝聚了中非同呼吸、共命运、心连心的兄弟情谊，展现了中非守望相助、休戚与共、同甘共苦的不变本质。

三

疫情汹涌，中国从不畏惧。全球战疫，中国从未退却。非洲需要，中国从不缺席。

疫情无国界。全力战胜新冠肺炎疫情，不仅攸关中国人民的生命和健康，也关系到包括非洲在内的全世界人民的安全和福祉。过去在非洲国家面临困难挑战、希望国际社会给予抗疫援助之时，中国都是率先行动的“排头兵”。比如2014年，几内亚、利比里亚、塞拉利昂等西非国家暴发大规模埃博拉疫情，中国政府紧急驰援，开展了新中国成立以来最大规模的一次卫生援外行动。

面对此次日益严峻的新冠肺炎疫情和非洲国家的迫切要求，中方在加强自身防疫的同时，积极向非洲国家和地区组织提供力所能及的支持和帮助。中方已通过非洲疾控中心向非方提供了一批检测试剂，将再次提供更多检测试剂，并加紧向有关出现疫情的非洲国家提供紧急抗疫物资援助。中方将继续通过各种形式同非方分享抗疫经验，中国援非医疗队也在积极参与所在国家抗疫行动。中方将同非方共同努力，落实好中非合作论坛北京峰会成果框架下的卫生合作，加快推进非洲疾控中心建设，助力非洲提升疾病防控能力。此外，不少中国企业和民间组织也在积极行动向非方提供急需的防疫物资。

滴水之恩，涌泉相报。中国一面抓好国内疫情防控，一面向非洲伸出援手，这既是对全体中国人民负责，也是践行真实亲诚理念和正确义利观、对非洲兄弟在中方抗击疫情最困难时期给予支持的应有回馈。相信在中非双方及国际社会的共同努力下，中国、非洲、世界必将在此次抗疫斗争中取得伟大胜利，中非构建更加紧密的命运共同体将迈出坚实的步伐。（王泽非）

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